Empati’den Gaziantep’e ikinci okul Vali Davut Gül: “Bu okulları kadınların yaptırması çok anlamlı” “Gaziantep’te 200 okul hayırseverler tarafından yaptırıldı” Empati derneği başkanı Hale Konukoğlu: “9 yıl önce 9 derslik yaptırmak için çıktığımız yolda milli eğitime iki okul kazandırdık”

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği’nce yaptırılan Şahinbey EMPATİ İlkokulu düzenlenen törenle eğitimöğretime açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerinin istikrarının çok önemli olduğunu belirterek, “Görüyoruz ki, EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği’miz iki okul yaptırmış. Bunları kadınlarımızın yapması çok daha bir değerli ve güzel. Derneğimiz bunun geçici bir heves olmadığını bizlere gösteriyorlar” dedi.

Gaziantep’te 200 okulun hayırseverler tarafından yaptırıldığını kaydeden Gül, “Bu okulun yapımında emeği geçen herkese; başta Abdulkadir Konukoğlu’na, Sanko Ailesine, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya, EMPATİ Derneği başkan ve üyelerine, tüm bağışçılara teşekkür ederim” diye konuştu.

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Hale Konukoğlu ise 9 yıl önce 9 derslik için çıkılan yolda Milli Eğitim’e iki okul kazandırmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yaptı.

Yeni neslin eğitimli yetişmesi için herkesin kendisini görevli ve sorumlu hissetmesi gerektiğine dikkat çeken Hale Konukoğlu, “Önceki dönem başkanımız Zeynep Konukoğlu yönetiminin temelini attığı okulun açılması bize nasip oldu. Üyelerimize çıktığımız yolda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği önceki dönem başkanı Zeynep Konukoğlu ise 2017 yılında dönemim Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve EMPATİ Üyelerinin katılımı ile okulun protokolünü imzaladıklarını anımsattı.

Konuşmaların ardından EMPATİ’nin çabalarına katkı sağlayanlara plaket takdim edildi, sınıflar gezildi.

Kimler katıldı

Şahinbey EMPATİ İlkokulu açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve eşi Ülgan Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Cengiz Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dernek üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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