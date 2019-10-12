Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma 63 kişi hakkında işlem başlatıldı

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Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terörü destekleyici ve övücü paylaşımda bulunan 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı durmaksızın devam ederken sosyal medyadan operasyonu karalayıcı, terör destekleyici ve övücü paylaşım yapanlara yönelik soruşturmalar da hız kazandı. Gaziantep'te, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla övücü, destekleyici paylaşım ve yorumlarda bulunan 63 kişi belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 29'u Gaziantep'te, 32'si il dışında ve 2'si yurt dışından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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