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SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar” konferansı yapıldı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. ...

İHA

SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar” konferansı yapıldı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maralcan, “Meme kanseri, erken tanı konması açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken sistemik bir hastalıktır” “Meme kanserinin erken teşhisi için yapılması gerekenler; çekinmemek, muayene olmak ve mamografi yaptırmaktır”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserinin günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu söyledi. Maralcan, meme kanserinin erken tanı konması açısından üzerinde hassasiyetle durulması ve profesyonel çalışılması gereken sistemik bir hastalık olduğunu belirtti.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı da olan Prof. Dr. Maralcan, halka açık konferanslar kapsamında “Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konusunda bilgiler verdi. “Bu hastalıkta nasıl erken tanı konabileceği, nelere dikkat edilmesi ve hekime ne zaman başvurulması gerektiği, tedavi çeşitleri anlatılarak, bilinçlendirilmeleri çok önemli” diyen Prof. Dr. Maralcan, bir farkındalık oluşturmak amacıyla, bu konferansı düzenlediklerine vurgu yaptı.
Meme kanserinin ülkemizde yaklaşık 1011 kadında bir görülmesinin, hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi verdiğini belirten Prof. Dr. Maralcan, “Bu kadar sık görülen bir kanser türü için bilinçlenmek çok büyük önem taşıyor” dedi.
Toplumda meme kanseri tarama yöntemleri konusunda bilinç oluşturmanın önemli noktalardan biri olduğunu anımsatan Prof. Dr. Maralcan, “Tarama yöntemleri deyince, kendi kendine muayene, genel cerrahi uzmanı muayenesi ve mamografiden bahsediyoruz. Bu yöntemler her zaman için günceldir. Hastalığın erken tanısı için de gereklidir. Tanı konduktan sonra tedavi deneyimli hekimler yönetiminde her hastaya özgü ve güncel tedavi yöntemleri ile yapılmalı. Çünkü hastalığın evresi ve çeşidi her hastada aynı değildir. Meme kanserinin erken teşhisi için yapılması gerekenler çekinmemek, muayene olmak ve mamografi yaptırmaktır. Ayrıca hiç şikayetiniz olmasa bile periyodik olarak hekim kontrolleri yaptırmak da çok büyük önem taşır” diye konuştu.
Prof. Dr. Maralcan, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis, biyokimya, patoloji ve tıbbi / klinik mikrobiyoloji laboratuvarları, radyoloji, nükleer tıp, kardiyovasküler cerrahi, organ nakli merkezi, nefroloji, hematoloji, terapötik aferez merkezi, genel cerrahi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, dahiliye, gastroenteroloji, endokrinoloji, kulak burun boğaz, pediatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, üroloji, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik rekonstrüktif cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, psikiyatri, göğüs cerrahisi, dermatoloji, uyku laboratuvarı, obezite merkezi, periton diyalizi merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve üremeye yardımcı tedavi merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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