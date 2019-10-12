Geleceği yazan kadınlar projesi finale yaklaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell işbirliğinde yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi 24 ilde final yapıyor.

Projenin il finalleri kapsamında Gaziantep’te, gruplar sunumlarını yaptı. Bu kapsamda proje sunumunu gerçekleştiren girişimcilere “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Katılım Belgesi” verildi.

Yapılacak jüri puanlamaları sonucunda illerin en iyi projeleri belirlenecek ve başarılı olan projeler 2 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek yarı finale katılmaya hak kazanacak.

Gaziantep’te, Gaziantep Sanayi Odası’nda yapılan jüri puanlamaları Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, Bursa’da Bursa Teknik Üniversitesi’nde, Antalya’da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Elazığ’da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Erzurum’da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Hatay’da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Kütahya’da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Mardin’de Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Muğla’da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Ordu’da Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Sakarya’da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Samsun’da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Tekirdağ’da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Trabzon’da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Diyarbakır’da Diyarbakır Ticaret Borsası’nda, Kırklareli’nde Kırklareli Ticaret Borsası’nda, İzmir’de İzmir Ticaret Borsası’nda, Eskişehir’de Eskişehir Ticaret Odası’nda, Kayseri’de Kayseri Ticaret Odası’nda, Konya’da Konya Ticaret Odası’nda ve İstanbul‘da Turkcell Küçükyalı’da gerçekleştirildi.

Projeyle, kadınların yazılım konusunda ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Yazılım çağı, Endüstri 4.0 ve teknolojiden geri kalmak istemeyen kadın girişimcilere yönelik başlatılan, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi çerçevesinde ortaya çıkan projeler arasında sağlıktan turizme, sosyal hizmetlerden iş yönetimine, finanstan eğitim ve güvenliğe kadar birçok farklı fikir yer alıyor.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 81 ilinde uygulanan proje kapsamında kurul üyeleriyle duyurulara çıktıklarını Gaziantep’te genç kadın girişimci adaylarının desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Amaçlarının, genç kızları günümüz teknolojisinde çok önemli bir yeri olan mobil uygulama yazılımına yönlendirmek olduğuna dikkati çeken Ahi, “Çünkü hayatımızda bu mobil uygulamalar çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Projeye katılanlar Android telefonlarda uygulanacak yazılım kodlamaları konusunda eğitimler aldılar. Eğitimler sonucunda gruplar oluşturularak ekipler halinde belirli bir ihtiyaç analizine göre kodlamalar yazılarak projeler hazırlandı. Bugün de Gaziantep’te finalistleri belirlemek için bir araya geldik. Bu süreçte kurul üyelerimiz projeye çok büyük destek verdiler. Sunumları izledik. Kızlarımız güzel projelere imza atmışlar. Buradan seçilecek finalist İstanbul’da ilimizi temsil edecek. Ülkemiz genelinde ortaya çıkacak projeler sonucunda ülkemizde iş hayatına yeni iş kadınları kazandırılacak. Aslında burada alttan yukarıya doğru bir basamak var ve bu ilk basamak. Bu projeler sayesinde kentlerimiz, dolayısıyla ülkemiz bir kazanım elde etmiş olacak. Projemizin Gaziantep ayağında emeği geçen bütün kurul üyelerimize, eğitmenlerimize ve tüm katılımcı kızlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.