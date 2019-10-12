Gaziantep´te, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep´te, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

DHA

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve tarihi bir kale olan Rumkale, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin müzikli kısmı Barış Pınarı Harekatı´ndan dolayı iptal edilirken,açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekâtı tamamlandığında Fırat´ın doğusu daha da güzelleşecek" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen su sporları festivalinin müzikli kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı´ndan dolayı iptal edildi. Festivale, milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk´le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2´ncisi Sümeyye Boyacı ve 3´üncüsü Sevilay Öztürk katıldı. Antalya'da 2012 yılından beri jet ski ile flyboard yapan, bu alanda dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan şampiyonluğu bulunan Ali Komşusu, flyboard gösterisiyle festivale renk kattı.
ŞAHİN: ONURLUYUZ, ŞEREFLİYİZ
Rumkale Su Sporları Festivali´nin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye olarak tarihi bir günden geçtiklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğimiz, ordumuz Barış Pınarı Harekatı´yla Fırat´ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz, hem kendi sınırımızı hem Suriye sınırını korumak hem de güvenlik koridoru oluşturarak Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmesi için sefere çıktık. Rabbim muzaffer eylesin. Mehmetçiğimin ayağına taş değmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aslında Fırat Kalkanı Harekâtı ile, Zeytin Dalı Harekâtı ile Fırat rahatladı. Türkiye´den gelen yüzücülerle, profesyonel dalgıçlarla, milli sporcularımızdan Derya´yla, Yaren´le, Sümeyye ve Sevilay kardeşimle bugün buradayız. Eğer Fırat Kalkanı olmasaydı bugün bunları konuşamazdık, Barış Pınarı Harekâtı tamamlandığında Fırat´ın doğusu güzelliğe kavuşacak, daha da güzel olacak" dedi.
VALİ GÜL: RUMKALE, DÜNYA´NIN GÖRMESİ GEREKEN TURİZM GÜZERGAHI OLACAK
Gaziantep Valisi Davut Gül ise Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla bölgenin barış ve kardeşlik gördüğünü belirterek, "Rumkale´de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep´in de Rumkale´nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum, milletvekillerine teşekkür ediyorum Adalet Bakanımızın önderliğinde Rumkale dünya ile buluştu. Rumkale´yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada, Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. Karkamış Antik Kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma´nın eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma´dan buraya kadar uzanan su yolu, Dünya´nın görmesi gereken bir turizm güzergahı olacaktır. Barış harekâtında şehit düşen asker ve sivillere Allah´tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" dedi.
AÇIK YÜZME YARIŞINI YUNUS AYVAZOĞLU KAZANDI
Festival yarışmalarında açık yüzme yarışında Türkiye´nin çeşitli şehirlerinden gelen 210 yüzücü kulaç attı, yarışma yaklaşık bir saat sürdü. Başkan Fatma Şahin´in startını verdiği kano ve dragon bot yarışları adeta nefesleri kesti. 16 takımdan 352 sporcu, 5 kilometre uzunluğundaki parkurluk dragon bot yarışı, amansız bir mücadeleye sahne oldu. Açık yüzme yarışıyla heyecanın doruğa çıktığı festivalde, 5 kilometrelik açık yüzme yarışması erkekler kategorisinde, 39 dakika 32 saniyeyle Gaziantep´ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. Yarışı, Gaziantep´ten katılan Muhammed Talha Eryılmaz 41 dakika 04 saniyeyle ikinci, 44 dakika 40 saniyeyle İstanbul´dan katılan Ömer Faruk Baysoy ise üçüncü tamamladı. 
Açık yüzme yarışması kadınlar kategorisinde, İstanbul´dan yarışmaya katılan Nilay Erkal 44 dakika 05 saniyeyle birinci, 47 dakika 37 saniyeyle Gaziantep´ten katılım sağlayan Ekin Tuğ ikinci ve 1 saat 2 dakika 37 saniyeyle Adana´dan katılan Nilüfer Duman üçüncü oldu. Dragon yarışında Kaptan Demirbilek birinci geldi. Demirbilek´i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi takip etti.
Yarışmalarda dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

GAZİANTEP

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceği yazan kadınlar projesi finale yaklaştı
YEREL HABERLER Geleceği yazan kadınlar projesi finale yaklaştı
Şehit aileleri ve gazileri, Barış Pınarı harekatını destekledi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazileri, Barış Pınarı harekatını ...
SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar” konferansı yapıldı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maralcan, “Meme kanseri, erken tanı konması açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken sistemik bir hastalıktır” “Meme kanserinin erken teşhisi için yapılması gerekenler; çekinmemek, muayene olmak ve mamografi yaptırmaktır”
YEREL HABERLER SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel ...
Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor Köprü malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye naklediliyor
YEREL HABERLER Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor Köprü ...
HKÜ Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri konferansında
YEREL HABERLER HKÜ Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri ...
Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma 63 kişi hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere ...
Gaziantep’te 30 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 30 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu
Empati’den Gaziantep’e ikinci okul Vali Davut Gül: “Bu okulları kadınların yaptırması çok anlamlı” “Gaziantep’te 200 okul hayırseverler tarafından yaptırıldı” Empati derneği başkanı Hale Konukoğlu: “9 yıl önce 9 derslik yaptırmak için çıktığımız yolda milli eğitime iki okul kazandırdık”
YEREL HABERLER Empati’den Gaziantep’e ikinci okul Vali Davut Gül: ...
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 ...
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)
YEREL HABERLER Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı ...
Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine ...
SANKO'dan Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek SANKO Holding çalışanları Mehmetçik için kan bağışında bulunuyor SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konkuoğlu: "Maddi ve manevi olarak kahraman ordumuzun himayesinde yaşadığımız devletimizin ve aziz milletimizin yanındayız"
YEREL HABERLER SANKO'dan Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı ...
Şahinbey'de "Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten Büyüktür" paneli
YEREL HABERLER Şahinbey'de "Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten ...
Ücretsiz YKS hazırlık kursu için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz YKS hazırlık kursu için kayıtlar başladı
Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda
YEREL HABERLER Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı ...
Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda şenlik var" projesi 182 bin öğrenciye ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda ...
Arge stratejisi Gaziantep’te masaya yatırıldı GAÜN’de ‘Ar-Ge Özel Oturumu’ yapıldı
YEREL HABERLER Arge stratejisi Gaziantep’te masaya yatırıldı GAÜN’de ...
Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti
YEREL HABERLER Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti
Gaziantep Polisgücü Avrupa seferine hazırlanıyor Polisgücü’nün Avrupa'daki rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Avrupa seferine ...
8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER 8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı
YEREL HABERLER Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı
Tel Rıfat'ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tel Rıfat'ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X