Fırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgi Rumkale’den barış ve kardeşlik sesleri yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Rumkale Su Sporları etkinliğinde kano, açık yüzme, dragon ve bot yarışlarıyla adrenalin yükselirken, hem izleyenlerin hem de sporcuların heyecanı doruga ulaştı.

Dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard ve flyboard gösterisiyle izleyenleri büyüleyen yarışlara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarışmaların startını verdi. Fırat’ın incisi Rumkale’den tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı veren Şahin, “Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat’ın doğusu daha da güzelleşecek” dedi. “Spor Dostu Kent” kimliğine yaraşır projeleri hayata geçiren gazi şehir, iki yıl önce Milli Dalgıç Şahika Ercümen’in, 40 metre derinliğe daldığı Rumkale Su Sporları Yarışları ile su sporlarına “Merhaba” dedi. Gelenekselleştirilen yarışlara yeni bir mecraya yelken açan doğunun incisi, üçüncü kez saklı cennet Rumkale’ye tacını taktı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğinin müzik ve konserli bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı iptal edildi.

“Onurluyuz, şerefliyiz”

Programın açılışından önce konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Mehmetçiğimiz, ordumuz, Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz, hem kendi sınırımızı hem Suriye sınırını korumak hem de güvenlik koridoru oluşturarak Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmesi için sefere çıktık. Rabbim muzaffer eylesin. Mehmetçiğimin ayağına taş değmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aslında Fırat Kalkanı Harekatı’yla, Zeytin Dalı Harekatıyla Fırat rahatladı. Türkiye’den gelen yüzücülerle, profesyonel dalgıçlarla, milli sporcularımızdan Derya’yla, Yaren’le, Sümeyye ve Sevilay kardeşimle bugün buradayız. Eğer Fırat Kalkanı olmasaydı bugün bunları konuşamazdık. Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat’ın doğusu güzelliğe kavuşacak, daha da güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“Rumkale’de menengiç kahvesi içme keyfi yaşatacağız”

Fatma Şahin, Rumkale'nin yaşanılan coğrafyada büyük bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu ve dünyanın en eski yerleşim merkezi olduğunu hatırlatarak, "Tarihten aldığımız şanla ve şerefle tarihi mekanların güzelliklerini dünyanın neresine gittiysem göremedim. Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır, Yavuzeli’nin karışışında kocaman bir yaşam var, büyük bir medeniyet var. Bize düşen bu güzelliği tüm dünyaya tanıtmaktır. Suyun altında büyük bir tarih var, Roma ve Hitit dönemi var. Yürüttüğümüz çalışmalarla kısmen bu tarihi doku ortaya çıktı. Güzel bir sahil düzenlemesi yaptık, gelecek yıl da bir teleferik projesiyle Rumkale’de yaşamı başlatmak istiyoruz. Atalarımız nasıl bu kaleye can verdiyse biz de onların torunları olarak bir lavanta ormanında bir seyir tepesinde kalede, insanlara bir menengiç kahvesi içme keyfini yaşatacağız” dedi.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Fırat ve Rumkale’nin çok önemli bir değere sahip olduğunu aktararak, Rumkale’nin dünyada en fazla reklamı yapılan turizmin bir parçası olduğuna işaret etti. Erdoğan, yerel yönetiminin özel çabasıyla Rumkale’nin inanç turizmine açılması için ellerinden geleni yapacaklarını bildirerek, tüm şer odaklarının gözlerini Fırat ve Dicle’ye diktiklerini ancak Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla bu oyununun bozulacağını söyledi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tam 17 yıl önce Gaziantep milletvekillerinin siyasete Rumkale‘den başladığını kaydederek, bölgenin tarımla, turizmle, taşımayla ve ticaretle gelişeceğini Ankara’da herkese anlatmaya çalıştıklarını hatırlattı. Tüzmen, hiç kimsenin şehrin turizmin gözbebeği olacağını aklından bile geçirmediğini söyleyerek, Gaziantep’i bu noktaya getirmek için büyük gayret gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Rumkale, dünyanın görmesi gereken turizm güzergahı olacak”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla bölgeye barış ve kardeşlik gördüğünü vurgulayarak, "Rumkale’de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep’in de Rumkale’nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum, milletvekillerine teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımızın önderliğinde Rumkale dünya ile buluştu. Rumkale’yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. Karkamış Antik Kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma’nın eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma’dan buraya kadar uzanan su yolu dünyanın görmesi gereken bir turizm güzergahı olacaktır. Barış harekatında şehit düşen asker ve sivillere Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum” diye konuştu.

Ali Komşusu, flyboard gösterisiyle renk kattı

Dalgıçlar ve protokol Türk bayrağıyla birlikte günün anısına fotoğraf çektirilen yarışlarda milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya 2.’si Sümeyye Boyacı ve 3.’sü Sevilay Öztürk katıldı. Antalya’da 2012 yılından beri jet ski’yle flyboard yapan, bu alanda dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan şampiyonluğu bulunan Ali Komşusu da flyboard gösterisiyle etkinliklere renk kattı.

"Açık yüzme yarışını Yunus Ayvazoğlu kazandı"

Yarışmalarda açık yüzmede Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen 210 yüzücü kulaç attı, yarışma yaklaşık bir saat sürdü. Fatma Şahin’in startını verdiği kano ve dragon bot yarışları adeta nefesleri kesti. 16 takımdan 352 sporcu, 5 kilometre uzunluğundaki parkurluk dragon bot yarışı, amansız bir mücadeleye sahne oldu. Açık yüzme yarışıyla heyecanın doruğa çıktığı yarışlarda, 5 kilometrelik açık yüzme yarışması erkekler kategorisinde 39 dakika 32 saniyeyle Gaziantep’ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. Yarışı, Gaziantep’ten katılan Muhammed Talha Eryılmaz 41 dakika 4 saniyeyle ikinci, 44 dakika 40 saniyeyle İstanbul’dan katılan Ömer Faruk Baysoy ise üçüncü tamamladı.

Açık yüzme yarışması kadınlar kategorisinde ise İstanbul’dan yarışmaya katılan Nilay Erkal 44 dakika 5 saniyeyle birinci, 47 dakika 37 saniyeyle Gaziantep’ten katılım sağlayan Ekin Tuğ ikinci ve 1 saat 2 dakika 37 saniyeyle Adana’dan katılan Nilüfer Duman üçüncü oldu.

Dragon yarışında Kaptan Demirbilek birinci oldu. Demirbilek’i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi takip etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve protokol verdi.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.