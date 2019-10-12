Fırat Nehri’ne seyyar köprü sevkiyatı sürüyor

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Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Fırat Nehri’nin doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat sürüyor.



Terör örgütü PKK/YPG’yi Fırat’ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Fırat’ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı. Burada bulunan Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçen askeri konvoy, Suriye’deki üs bölgesine doğru hareket etti.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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