Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi ...

İHA

Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudular, dua ettiler Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudular

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Rabia Aile Merkezi’nde açılan Kuranı Kerim kursunda eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup ve dua etti.
Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Rabia Aile Merkezi’ndeki Kuranı Kerim kursunda, Kuranı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimi gören 70 kursiyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudu. Kursiyerler, bölgeye, barış ve huzurun egemen olması, Mehmetçiğin sağ salim yurda dönmesi için dua ettiler.
“Askerlerimize dualar ediyoruz”
Okudukları Kuranı Kerim ve ettikleri dualarla Mehmetçiğe destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediyesi Rabia Aile Merkezi Kuran Kursu Öğretmeni Sevgi Şahin, “Haftanın 5 günü olmak üzere Rabia Aile Merkezimizde 70 kursiyerimize Kur’anı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimleri veriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza böylesine anlamlı bir kurs ortamı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bugün, Fetih Suresi’ni okuyup anlamını öğrendik. Bu vesileyle Suriye sınırında operasyonda görev yapan tüm askerlerimiz için, devletimiz ve milletimiz için dua ettik. Allah, devletimizi, milletimizi daim etsin. Allah, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bizler de dualarımızla onlara destek oluyoruz. Rabbim inşallah ordumuza zafer ile dönmeyi nasip etsin. Bütün Müslüman kardeşlerimizden askerlerimize dualarla desteklerini bekliyoruz. Allah, tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.
“Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin”
Kuranı Kerim kursunda eğitim gören kursiyerlerden Kadriye Doğan ise, “Ben ev hanımıyım. Evde boş oturmak yerine Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu Kuranı Kerim kursuna gelerek Kuranı Kerim öğreniyorum. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler öğreniyorum, siyer ve ilmihal dersleri alıyorum. Kuranı Kerim’i öğrenmek bana huzur veriyor. Hocamıza bizlere yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Hocamızın sayesinde Kuranı Kerim’i öğrendim. Bugün de sınırda, operasyonda olan askerlerimiz için dua ettik. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah, askerlerimize zafer nasip etsin. Allah, Mehmetçiklerimizi kazadan ve beladan korusun” diye konuştu.

GAZİANTEP

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Nehri’ne seyyar köprü sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Fırat Nehri’ne seyyar köprü sevkiyatı sürüyor
Gaziantep Basketbol - Tofaş: 69-81
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol - Tofaş: 69-81
Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:69 - Tofaş:81 Gaziantep Basketbol evinde kaybetti
YEREL HABERLER Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:69 - ...
İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun salonlarına polis denetimi
YEREL HABERLER İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun ...
Fırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgi Rumkale’den barış ve kardeşlik sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Fırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ...
Gaziantep´te, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları ...
Geleceği yazan kadınlar projesi finale yaklaştı
YEREL HABERLER Geleceği yazan kadınlar projesi finale yaklaştı
Şehit aileleri ve gazileri, Barış Pınarı harekatını destekledi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazileri, Barış Pınarı harekatını ...
SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşımlar” konferansı yapıldı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maralcan, “Meme kanseri, erken tanı konması açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken sistemik bir hastalıktır” “Meme kanserinin erken teşhisi için yapılması gerekenler; çekinmemek, muayene olmak ve mamografi yaptırmaktır”
YEREL HABERLER SANKO’da, “Meme kanseri tedavisinde güncel ...
Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor Köprü malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye naklediliyor
YEREL HABERLER Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor Köprü ...
HKÜ Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri konferansında
YEREL HABERLER HKÜ Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri ...
Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma 63 kişi hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere ...
Gaziantep’te 30 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 30 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu
Empati’den Gaziantep’e ikinci okul Vali Davut Gül: “Bu okulları kadınların yaptırması çok anlamlı” “Gaziantep’te 200 okul hayırseverler tarafından yaptırıldı” Empati derneği başkanı Hale Konukoğlu: “9 yıl önce 9 derslik yaptırmak için çıktığımız yolda milli eğitime iki okul kazandırdık”
YEREL HABERLER Empati’den Gaziantep’e ikinci okul Vali Davut Gül: ...
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 ...
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)
YEREL HABERLER Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı ...
Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine ...
SANKO'dan Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek SANKO Holding çalışanları Mehmetçik için kan bağışında bulunuyor SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konkuoğlu: "Maddi ve manevi olarak kahraman ordumuzun himayesinde yaşadığımız devletimizin ve aziz milletimizin yanındayız"
YEREL HABERLER SANKO'dan Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı ...
Şahinbey'de "Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten Büyüktür" paneli
YEREL HABERLER Şahinbey'de "Türkiye Dış Politikası ve Dünya Beşten ...
Ücretsiz YKS hazırlık kursu için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz YKS hazırlık kursu için kayıtlar başladı
Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda
YEREL HABERLER Hamza Tugayı askerleri cephe yolunda
Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı ...
Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda şenlik var" projesi 182 bin öğrenciye ulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep'de eğitimde başarı oyunla artacak "Okulda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X