Gaziantep'te midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yola kontrolsüz çıkan traktöre midibüsün çapması sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İslahiyeHassa karayolu 6. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde Yusuf H.'nin (60) kullandığı 27 BME 06 plakalı midibüs, aynı yöne gitmekte olan E.H.’nin kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Yusuf H. (60) aynı araçta bulunan Mehmet Ç. (15), Emirhan Ç. (12), Gülay Ç. (38) ve Umut Ç. (14) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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