Gaziantep'te terör propagandasına 14 gözaltı

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GAZİANTEP'te, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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