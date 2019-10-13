Gaziantep'te kumar ve oyun makineleri operasyonu

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Gaziantep'te kumar ve oyun makinelerine yönelik yapılan operasyonda yasa dışı 9 adet oyun makinesi ele geçirildi.

Gaziantep'te gece saatlerinde 95 personel ve 20 ekip ile 25 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla 6 iş yerine yönelik işlem yapıldı. Yapılan işlem sonucu 9 adet oyun makinesi ile makinelerin içerisindeki 234 TL paraya el konuldu. Operasyon kapsamında 12 iş yerine de kapalı alanda sigara içme yasağına muhalefetten işlem yapıldı. Yapılan operasyon sonucu toplamda 443 şahsın GBT kaydı sorgulandı. Bir şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilerek şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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