Canlı hayvan sektör temsilcileri ortak meslek komitesi toplantısında bir araya geldi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, canlı hayvan üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik sektör temsilcileriyle istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, alınan ortak tavsiye kararlarını rapor halinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.

GTB 4 Nolu ‘Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komitesi’ ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 9 Nolu ‘Canlı HayvanHayvansal Ürünler ve Yem Üreticileri Meslek Komitesi’ üyeleri, ortak meslek komitesi toplantısında bir araya geldi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, başkanlığında düzenlenen toplantıya, GTB’nin sektör temsilcisi meclis üyeleri Mevlüt Polat, Orhan Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Koca, GTB 4 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Tevfik Karslıgil, GTO 9 Nolu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil Hasgül, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkkan ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, amaçlarının canlı hayvan üretiminde yaşanan sorunlara yönelik tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Tespit edilen sorunlarla ilgili hazırlanacak tavsiye raporunu Tarım ve Orman Bakanlığına sunacaklarını kaydeden Akıncı, geçmiş dönem çalışmaları da göz önüne alındığında GTB ve GTO meslek komitelerinin bu alanda son derece başarılı işlere imza attıklarını anımsattı.

Ortak akıl ve güç birliği içerisinde atılacak adımlarla özellikle bölgede hayvan varlığının tekrar istenilen seviyeye ulaşacağını belirten Akıncı, “Gaziantep geçmiş yıllarda Türkiye’nin canlı hayvan ihracatında merkez noktası konumundaydı. Alınacak tedbir ve teşviklerle kentimizin bu kimliğine yeniden kavuşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, GTB ve GTO meslek komitesi üyeleri ile sektör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmeler neticesinde, sektörde yaşanan sorunların çözümüne yönelik belirlenen konular hakkında rapor hazırlanarak bakanlığa sunulmasına karar verildi.

GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.