Şahinbey Belediyesi’nden Mavikentlilere bir hizmet daha

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi’ne yaptırılan donatı alanlarının inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde Şahinbey ilçesine kazandırılan Mavikent Mahallesi’nin gelişimi hızla devam ediyor. Cami, okul, park gibi ihtiyaçların karşılanmasının ardından sosyal donatı alanlarının yapım çalışmaları da hızla sürmeye devam ediyor.

“En kısa zamanda vatandaşın hizmetine açacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’nin hızla geliştiğine dikkati çekerek, “Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kurduğumuz ve her şeyi ile yakından ilgilendiğimiz bir mahallemiz. Okulları, konutları, camisi, çarşısı, kapalı pazaryeri ve sanayi sitesiyle modern bir yaşam alanı burası. Şimdi de düğün salonu, sağlık ocağı, sağlık merkezi, 112 acil merkezi, ticari alanlar ve altında da kapalı otopark olmak üzere yeni bir sosyal donatı alanı yapıyoruz. İnşaat çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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