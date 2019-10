Şahinbey Belediyesi amatör sporların yanında

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, 'Amatör Spor Haftası' nedeniyle düzenlenen tekvando müsabakalarına katılarak amatör sporun yanında olduklarını ifade etti.

'Amatör Spor Haftası' nedeniyle 220 sporcunun katılımıyla tekvando yıldızlar şampiyonası düzenlendi. Gazikent Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona Şahinbey Belediye Başkan Vekili ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Amatör Spor Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Tüm Spor Adamları Federasyonu Genel Başkanı Vakıf Demir, Tekvando İl Temsilcisi Cuma Tabur, Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mustafa Akpınar ve sporcular katıldı.

“Amatör sporları destekliyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için spor alanları oluşturduklarını belirterek, “Amatör spora emek vermek ve sporcu yetiştirmek çok zor bir iştir. Hocalarımızın bu konuda ne zorluklar çektiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Hocalarımız toprağa atılan fidan gibi gençleri aşama aşama en iyi şekilde yetiştirerek topluma faydalı birer sporcu haline getiriyorlar. Bu anlamda kendilerini kutluyor ve tebrik ediyorum. Biz Şahinbey Belediyesi olarak amatör sporların her zaman yanında olup onlara destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde spor salonları açarak vatandaşlarımıza ve gençlerimize spor yapmaları için imkanlar sunduk. Ayrıca öğrencilerimize spor yapmaları için her yıl spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Sadece bununla da sınırlı kalmayarak çağımızın hastalığı olan obezite ile mücadele etmek için başarılı öğrencilerimize bisiklet hediye ettik. Bunları yapmamızın sebebi ise siz gençlerin spor yapması ve topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel daha sonra Amatör Spor Federasyonu Başkan Abdulkadir Gözegir ve yönetim kurlunu ziyaret ederek Amatör Spor Haftası kutladı.

GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.