Merinosspor ilk maçında Antalyaspor’u mağlup etti

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde Gaziantep’i temsil eden Merinosspor Kadın Voleybol Takımı, ligin ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 31 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ilk hafta karşılaşmasında Merinosspor ile Antalyaspor, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Zorlu maçı ev sahibi Merinospor 31 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Zorlu maçta Merinosspor ilk seti 2520 alırken ikinci seti ise 1625 kaybetti. Üçüncü seti 2624, dördüncü seti de 2523 alan Merinosspor rakibini 31 mağlup etmesini bildi.

Karşılaşmayı Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker ve diğer protokol üyeleri de takip etti. Merinosspor’un her zaman destekçilerinden olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maç sonrası oyuncuları ayakta alkışlayarak tek tek tebrik etti.

Fatma Şahin, Gaziantep’i bir spor kenti yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve Merinossporun başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

Merinosspor Antrenörü Ali Bağcı ise yaptığı açıklamada yeni bir takım oldukları için bazı eksiklerinin olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek galibiyete ulaştıklarını söyledi. Bağcı, “Geçtiğimiz sezon namağlup olarak şampiyon olan takımımız bu yılda ismini lige altın harflerle yazdıracaktır. Başta, Erdemoğlu ailesi olmak üzere tüm Gaziantep halkının bize verdiği destekle galibiyet serimizi sürdüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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