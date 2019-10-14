Freni patlayan tırdan atlayan sürücü ölümde kurtuldu

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Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde Maden taşıyan kamyon freninin boşalan tırdan atlayan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; İslahiye İlçesi Kayabaşı Mahallesi Kurudere Mevkii’nde meydana gelen kazada boksit madeni yüklü Mehmek K. İdaresindeki 31 Z 1560 plakalı tırın seyir halideyken freni boşaldı. Kontrolü kaybeden sürücü aşağıya atlarken tır ise dağın yamacına çarparak durabildi. Bölgedeki 800 rakımı bir ocaktan aldığı boksit madenini İskenderun'a götürmek için yola çıkan sürüc kazada ağır yaralandı. F

Yaralanan şoför Mehmet K. olay yerine gelen ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine Sevk edildi.

Tırda maddi hasar oluşurken tır sürücüsünün sağlık durumunn iyiye gitiği öğrenildi.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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