Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Gaziantep’in Araban ilçesinde farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Besni istikametinden Araban'a seyir halindeki V.İ yönetimindeki 01 YB 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y yönetimindeki 02 AAF 031 plakalı otomobil Araban ilçesi girişindeki TMO kavşağında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü V.İ ile diğer araçta bulunan S.B isimli yolcu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Araban İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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