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Gaziantep’te orman yangını

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinin kırsal mahallelerinden Tandır Mahallesi Çobanateşi mevkisinde zirai temizlik amacı ile yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı ile Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz ve 2 su tankı ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangında 0.5 hektarlık (5 dönüm) alan yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GAZİANTEP

14 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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