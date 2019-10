Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu 29 Ekim Mahallesi sakinleri buluştu Fadıloğlu Hem esnaf hem de ev ziyareti yaptı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesinde önce esnafı ziyaret etti ardından da ev ziyareti yaparak vatandaşın talep ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, “Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır dualarıdır. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmektir” dedi.

Her gün ilçedeki farklı bir adreste esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 29 Ekim Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Halkın görüş ve taleplerinin kendileri için çok büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerini aralıksız devam ettireceğini söyledi. Ziyaret ettiği adreslerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden her vatandaşı memnun etmek adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin ve esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin ve esnafın sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtladı. Mahalle sakinleri ve esnaf, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.

"Yapılacak hizmeti halkımızla istişare ediyoruz"

Ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gün içerisinde belirli saatleri hizmet ettiğimiz vatandaşımıza ayırmak adına ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve esnafımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve varsa bir şikayet veya talepleri birebir kendilerinden dinlemek için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bizim yaptığımız iş, milletimizin emanetini yönetmek. Biz, halkımızın kaynaklarını yönetiyoruz. Her mahallemizin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları öncelikler sıralamasına göre karşılamak için çalışıyoruz. Bir hizmeti hayata geçirmeden önce mutlaka yapılacak hizmeti halkımızla istişare ediyoruz. Çünkü halkımızın talep, öneri ve görüşü bizim için çok önemlidir. Bugüne kadar halka rağmen hiçbir çalışma yapmadık ve yapmayacağız. Hayata geçirdiğimiz her projede halkımızın talep ve görüşü mutlaka vardır. Bugün bizlere dükkanlarının ve evlerinin kapısını açarak bizleri en iyi şekilde ağırlayan vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

