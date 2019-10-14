Gaziantep'te 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Şehit Er Abdulkadir Tiryaki caddesi üzerinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahsın yapılacak olan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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