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Minik kulaçlar mutlu etti Alleben Yüzme Havuzunda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 713 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği' coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi.

Minik kulaçlar mutlu etti Alleben Yüzme Havuzunda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 713 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği’ coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi.
Yüzme branşı özelinde spor sevgisinin aşılandığı yarışlarda minik kulaçlar performanslarıyla mutlu etti. Şehitkamil Belediyesi, su sporlarında düzenlendiği organizasyonlarla her yıl binlerce sporcuya yarışma heyecanı yaşatıyor. Şehitkamil, Alleben Yüzme Havuzunda kulvarlar 713 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şenlikte minik kulaçları ağırladı.
57 yaş aralığında sporcuların 6 farklı disiplinde mücadele vereceği organizasyonda aynı zamanda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme, paletli yüzme ve sutopu takımlarının altyapılarında faaliyet gösterecek sporcular da belirlendi.
Minik sporcularda yarışma kültürünün oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda Alleben Yüzme Havuzu tribünlerini tıklım tıklım dolduran sporcu velileri, minik kulaçlara alkış ve tezahüratlarıyla büyük destek verdi. Yaz spor okullarında 8 binin üzerinde öğrenciyi yüzme sporuyla buluşturan Alleben Yüzme Havuzları, verilen büyük emeklerin meyvesini minik şampiyonaların kulvarlarda sergilediği üst düzey performanslarla topladı.
Havuzda yarışan çocuklarının velileri, düzenlenen organizasyona ilişkin yaptıkları değerlendirmede duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Veliler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Veliler, yapılan etkinliğin çocukların gelişimi açısından büyük faydalar sağladığını dile getirdiler.
250 minik sporcu kulaç attı
Düzenlenen, ‘Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği’nde farklı spor kulüpleri ve okullardan 250 minik sporcunun kulaç attığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarış sonrasında değerlendirmede bulundu. Fadıloğlu, “713 Ekim Amatör Spor Haftası’nı farklı etkinliklerle kutladık. Amatör spora olan desteğimiz 365 gün boyunca devam ediyor. Spor alanında faaliyet gösteren tesislerimizin kapılarının 4 mevsim boyunca açık olduğunu birçok platformda ifade ediyoruz. Geleneksel hale gelen ve minik sporcularımızın büyük bir heyecanla yarıştığı Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği yıl boyunca düzenlenen geleneksel organizasyonlarından sadece bir tanesi. Minik Kulaçlar Yüzme Şenliğinde minik sporcularımızda yarışma kültürünün oluşmasını ve yarıştıkları stillerde gelişimlerinin takip edilmesini amaçlıyoruz. Teknik ekibimiz tarafından oluşturulan sistemle bu günün minik kulaçları, sıkı bir çalışmanın ardından dünya şampiyonalarında kulaç atan rekortmen sporcular haline geliyorlar. Şenlikte 250 sporcumuz kulaç attı. Anne ve babalar tribünden her zaman olduğu gibi büyük destek verdi. Büyük bir takım çalışmasıyla şampiyonalar yetiştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

14 Ekim 2019 Pazartesi

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