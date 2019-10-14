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Türkiye e-ticaret ve e-ihracat seferberliği Gaziantep’ten başlatıldı

İHA

Türkiye eticaret ve eihracat seferberliği Gaziantep'ten başlatıldı.

Türkiye e-ticaret ve e-ihracat seferberliği Gaziantep’ten başlatıldı

Türkiye eticaret ve eihracat seferberliği Gaziantep’ten başlatıldı.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmesi ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesi, dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması için yapılan “Türkiye ETicaret ve Eİhracat Seferberliği” projesinin ilk imzaları Gaziantep Ticaret Odasında, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve TOBB ETicaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı.
Törende konuşma yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bu imza ile Türkiye’de 26 ilde kurulacak eticaret ve eihracat merkezlerinin ilki Gaziantep’te kuruluyor” diyerek Gaziantep’in her alanda olduğu gibi dijitalleşmede de öncü olacağını ifade etti.
Yıldırım, dünyanın çok önemli ve hızla gerçekleşen bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, “Dünya bir dijital dönüşüm, adeta dijital bir devrim yaşıyor. Bu dönüşüme kundaktaki bebek de 80 yaşındaki dedemiz, ninemiz de istese de istemese de dahil oluyor. Herkes bu dijital dönüşümle iç içe yaşıyor. Haliyle ticari hayat da bu dönüşümden nasibini alıyor, almak da zorunda. Bu değişime ayak uyduramayanlar maalesef çok geride kalacak. KOBİ’lerimizi böyle bir gelişimden, değişimden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. KOBİ’ler eğer rekabet edebilmek, piyasada tutunarak geleceğin dünyasına hazırlanmak istiyorsa, dijitalleşme ile yaşanan bu hızlı dönüşüme ayak uydurmak, bu sürece dahil olmak zorunda. Biz de bu süreçte üyelerimize destek olmak için bu işbirliğine imza atarak, Türkiye eticaret ve eihracat merkezlerinin ilkini odamız bünyesinde hizmete açıyoruz. Proje kapsamında üyelerimiz yazılım ve kurulum hizmetlerinden sosyal iletişim mentörlüğüne, mobil ticaret alt yapısı ve online itibar yönetimine kadar bir çok hizmet için ücretsiz destek alabilecekler” dedi.
Törende söz alan TOBB ETicaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ise proje hakkında bilgiler verdi. Özdemir, “Dünya çapında eticaret dahil perakende satışlarının, 2018 yılı sonunda 30 trilyon dolara yaklaştığı hesaplanırken, eticaret sektörüne her yıl bu rakamdan yaklaşık yüzde 1 oranında pay düşüyor. Perakende eticaret satışları 2018 sonunda tüm dünyada 3,1 trilyon doları buldu. Bu oran toplam perakende satışlarının yüzde 10,1’ini oluşturuyor. Küresel eticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011 yılında yüzde 3.6, 2016 yılında da yüzde 8.7 idi. 2021 yılına kadar bu oran yıllık yüzde 16 artması ve 4.5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Bu durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Türkiye’deki firmalar için bilgi eksikliğinden doğan korkular ve yüksek maliyetler dijital dünyada var olmayı çok zorlaştırıyor. Gelişmiş pazarda ülke olarak geride kalmamızın ve ilerleme süreçlerinin bu denli yavaş olmasının altında yatan sebep budur. Özellikle firmaların dijitalleşme süreçlerinde kendilerini yalnız hissetmeleri bu alanda işin ehli firma veya STK’lardan başlangıçta destek almaları çok önemli” ifadelerini kullandı.
Proje 30.000 Kobi’yi dijitalleştirecek eticaret ve eihracat yaptıracak
Özdemir sözlerinin devamında, “Proje, dijitalleşen işletmelerin online dünyada var olabilmelerini, sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlayarak emeklerine değer katabilmelerini hedeflemiştir. Birçok STK, özel sektör kurumları ve devletimizin desteği ile yüz binlerce KOBİ’miz ve girişimcimizin hızlı ve maliyetsiz bir şekilde dijital dünyada ticarete geçmesine, online itibarın ve getirinin maksimum seviyelere çıkartılmasına olanak sağlayacaktır. Her firma kendi alan adı ve markası altında online olarak dünyada var olacaktır. Projede çözüm ortakları olarak Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, İhracatçı Birlikleri, Kalkınma Ajansları, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler ve özel sektör temsilcileri yer alacaktır” şeklinde konuştu.
26 bölgeye eticaret ve eihracat merkezleri kurulacak
Dijitalleşme sürecinde eticaret ve eihracat yapan firmalara lojistik hizmet sektörü hakkında eğitim ve danışmanlıklar verilecektir. Online dünyada yapılacak olan işlerin geleceğinin lojistik servisleri ile daha geniş bir ekosisteme hizmet vermesi önemlidir. Türkiye genelinde 26 bölgede kurulması planlanan ETicaret ve Eİhracat Merkezlerinde, yerel paydaşların eğitimsel ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ’lere yerinde hizmet verilecektir.
Proje kapsamında Türkiye’deki tüm ilgili KOBİ’ler, Yazılım ve Kurulum Hizmetleri, ETicaret ve Eİhracat Alt Yapısı, Dijital İletişim ve Reklam Danışmanlığı, Sosyal İletişim Mentörlüğü, Mobil Ticaret Alt Yapısı, Ödeme ve Kargo Sistemleri Entegrasyonları, Yurtiçi Pazaryeri Entegrasyonları, Hukuksal Süreçler ve Online İtibar Yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince ücretsiz destek alacakları vurgulandı.

GAZİANTEP

14 Ekim 2019 Pazartesi

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