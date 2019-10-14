Büyükşehir belediye meclisi toplandı Millet bahçesi projesi’nin ihalesi 30 Ekim’de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının birinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşime Gaziantep Millet Bahçesi Projesi damga vurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep Millet Bahçesi Projesi’nin ihalesine çıkılacağının konuşulduğu bileşimde tamamen Antep kültürüne uygunluğuyla dikkati çekecek projenin 350 milyon TL’yi bulacağı değerlendirildi.

Sezer Cihan meclisi bilgilendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yıkılan Kamil Ocak Stadı’yla Gaziantep Valiliği’nin yerine yapılması düşünülen camiyi bünyesinde barındıracak olan Millet Bahçesi Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan son halini meclise anlattı. İnşaat alanı 136 bin 200 metrekare olacak proje için bakanlık 30 Ekim’de ihaleye çıkacak. Proje kapsamında 2 katlı 800 araçlık otopark yapılacak. Planın temelinde ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bir proje stilinden uzak duruldu. Sadece şehrin kültürel faaliyetlerini ve yöreselliğini öne çıkaracak, özel alan olmayacak her şey kamuya ait olacak. Proje yürütülürken ferah ve yeşil alanlar dikkate alınacak. Sert zeminden uzak olacak, patika yollara ağırlık verilecek. 140150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi sağlanacak. Ortasında kastelin yer alacağı yüksek peyzaj mimarisi kullanılacak.

“Kente yakışır canlı bir meydan olacak”

Millet Bahçesi Projesi’ne dönük çalışmaları anlatan Şahin, “TOKİ, stadyum yıkıldıktan sonra yapılaşmaya gidecekti ama girişimlerimizle burası tamamen meydana dönüştürüldü. TOKİ’nin bakışını saygı duyduğumuzu ancak şehre yakışan bir meydan olması için girişimlerde bulunduk. Kente yakışır canlı bir meydan kazandırmak için Cumhurbaşkanımız bize, ‘Gaziantep her zaman bizim arkamızda durdu, bu işin mali boyutuna bakılmasın. Buraya bir millet bahçesi yapılsın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bu işi siz yapacaksınız’ dedi ve çalışmalara başlandı. Seçim beyannamemizde en çok şehir meydanını konuştuk. Seçimlerden önce halkımıza, eğer siz bizi yeniden seçerseniz sizlere bir meydan yapacağız sözünü verdik, artık Gaziantep’in bir meydanı olacak. Yaşayan bir meydanda yeşil alanda çayını kahvesini içeceği yerel ürünlerin satıldığı mekanlar oluşturmazsanız meydanı yaşatamıyorsunuz. Bu bakışla millet bahçesi ve kent meydanı yapılacak. Bakanlığın projeye maliyeti 200 milyon TL tutarında olacak. 150 milyon arsa maliyetini üzerine koyduğumuzda toplam maliyeti 350 milyon TL’yi bulacak ” dedi.

“Yükümüz hafifleyecek”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Şahin, “Hem kendi sınırımızın güvenliği, hem Suriye’nin toprak bütünlüğü hem de güvenlik bölge oluşturulması bakımından bu harekatı çok önemsiyoruz. Harekat sonrası tıpkı Cerablus’a giden 100 bin Suriyeli örneğindeki gibi Türkiye’deki Suriyelinin yüzde 60’ının oluşturulacak güvenli bölgeye gitmesini öngörüyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sonunda Fırat’ın batısı gibi doğusu da güvenli hale gelecektir. Böylece şehrin ve ülkenin yükü hafiflemiş olacaktır. Rabbim ordumuzu muvaffak etsin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

Meclis, 55 gündem maddesi görüştü. Maddeler ilgili komisyona görüşülmek üzere gönderildi.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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