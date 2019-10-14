GAÜN’de AR-GE özel oturumuna yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı TICMET’19 ARGE Özel Oturumu gerçekleşti.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, Moderatörlüğünü GAÜN Rektör Danışmanı ve Konferans Başkanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz’ın yaptığı özel oturumda Doğuş Teknoloji Dönüşüm Lideri Dr. Verda Emiroğlu, Vestel ArGe Yöneticisi Dr. Metin Nil, Çalık Denim Genel Müdür Yrd. Serhat Karaduman ve Katar Hamad Bin Khalifa Üniversity Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç panelist olarak katıldı.

Panelin Moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, ülkemizde şu anda bin 195 tane ARGE merkezi olmasına karşın düşük orta ve orta yüksek teknolojide bir kümelenme olduğunu, bunu yüksek teknolojiye taşıyabilmemiz için ARGE çalışanlarının ve ARGE Merkezlerinin dönüşüm yaşaması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Yılmaz, “Bu amaçla ARGE ve ARGE merkezi yönetimi nasıl olmalı, şirketler ARGE stratejilerini nasıl belirlemeli, ARGE bu dönüşümün neresinde, ARGE'de firmalara ve üniversitelere düşen görev nedir, yurt dışı bağlantılar ile ARGE yapma imkanları nelerdir gibi konu başlıkları bu panelde ele alınarak dinleyicilere ve basın yoluyla tüm şehrimize ve ülkemize katkı vermek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Muammer Koç, günümüzde ülkelerin gelişmişliği, sürdürülebilir kalkınmasının esasında inovasyona, yenilikçi yaklaşımlarına ve bu inovatif kapasitelerini sanayiyle birleştirmelerine bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koç konuşmasının devamında, “Üniversitelerin ve iş dünyasının yakın işbirliğini beraberce, inovatif yaklaşımlar içinde yeni ürünler geliştirip bunları hem iç hem de dış piyasaya sunabilmeleri ülkelerin uzun vadede kalkınmasının en önemli ayağıdır” ifadelerini kullandı.

“ARGE’ye herkes zaman ayırmalı”

Gaziantep Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Dr. Verda Emiroğlu ise, ülkenin her karış toprağında gelecek için yatırım yapan insanlarla, öğrencilerle, şirketlerle üniversitelerle kamuyla birlikte olmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, “ArGe’yi hepimiz farklı bakış açılarıyla değerlendiriyoruz ama ArGe düşünen, akıl üreten, geleceğe yatırım yapan herkesin zaman ayırması, emek vermesi gereken bir faaliyet alanı” ifadelerine yer verdi.

“ARGE bir tutku işi”

Dr. Metin Nil de konuşmasında ArGe’nin bir tutku işi olduğunu vurgulayarak, "İşin özünde bir heyecan var. Bu heyecan, enerji olmadığı zaman çok da başarılı olamıyoruz. ArGe dediğimizin işin doğasında bir şeyi merak etmek, araştırma duygusu var. Bunun doğal sonucu olarak da yeni bir şeyler üretmeyi, geliştirmeyi, oluşturmayı bize getiriyor. Bu açıdan genç arkadaşlarımızdan, mühendis adaylarımızdan veya mezun olacaklardan ‘ArGe’ci miyim değil miyim?’ sorusu konusunda içindeki o merak duygusu varsa bu arkadaşlar ArGe bölümünde çalışmaya aday kişilerdir. Şurası da bir gerçek dijital dönüşümün içerisindeyiz. Her şey dijitalleşti, bağlantılı hale geldi. Gençlerimiz yeni bir kuşak ve bu kuşakların dinamikleri çok farklı. ArGe de buna göre evriliyor. Değişen toplumlar çerçevesinde ArGe’ci mühendislerimizle çok başarılı işler yapacağız. ArGe’ci mühendislerimize ve gençlere güveniyoruz” diye konuştu.

“ARGE merkezlerine ve ARGE’ye önem verilmeli”

ArGe’nin şirketler için son derece önemli olduğunu, ArGe’ye stratejik, gerekli ve önemli yatırım yapan firmaların büyüyerek devam ettiğini kaydeden Serhat Karaduman ise, “Bu büyümeyi gördükçe de ArGe’lerine ciddi yatırım yapıyorlar. İnsan kaynağı ve teknolojik yatırımlar olarak bunun üzerinde ilerlemeye, yeni teknolojiler bulmaya devam ediyorlar. Genel itibariyle ArGe merkezlerine ve ArGe’ye oldukça önem vermemiz gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de şu, ya ilk olmalıyız ya da ilklerden üretmeliyiz” diye konuştu.

Program panelistlerin katılımcıların sorularını yanıtlanmasıyla sona erdi.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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