SANKO Adıyaman Tekstil İşletmesi'nde kan bağışı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, “Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla çalışanlarımızla birlikte kan bağışı yaptık”

SANKO Holding’in Adıyaman’daki yatırımlarından Sanko Tekstil İşletmeleri yönetici ve çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla kan bağışı yaptı.

Adıyaman Sanko Tekstil İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, SANKO Holding ve Konukoğlu ailesinin toplumsal duyarlılığa hassasiyet gösterdiğini belirterek, “Sosyal sorumluluk anlayışı ile SANKO Holding merkezi ve SANKO Üniversitesi’nde başlatılan kan bağışı kampanyası SANKO’nun Türkiye genelindeki tüm işletmelerinde gerçekleştirilecek” dedi.

Ülkenin güvenliği, milletin birlik ve dirliğini sağlamada toplumsal dayanışmanın büyük rol oynadığına vurgu yapan Özhan, “Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu’nun da ifade ettikleri gibi devlet varsa biz varız. Devlet milleti için, millet bugünler için var. Arkadaşlarımız da aynı düşünceden hareketle kan bağışına yoğun ilgi gösterdi” diye konuştu.

Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz’ın kan bağışı yapılan alana gelerek bağışçıları kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı kutladı. Kılınç, kendilerinin de belediye çalışanlarına yönelik kampanya başlatacaklarını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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