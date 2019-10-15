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GKV öğrencileri uzaya göz dikti

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri uzayı mercek altına alarak uzay mekiği, uzay roketi, yapay uydu, teleskop, güneş sistemi modelleri maketleri hazırladı. Yaptıkları maketlerden sergi açan öğrenciler Türkiye'nin uzayda etkin bir ülke olması için gelecekte önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade ettiler.

GKV öğrencileri uzaya göz dikti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri uzayı mercek altına alarak uzay mekiği, uzay roketi, yapay uydu, teleskop, güneş sistemi modelleri maketleri hazırladı. Yaptıkları maketlerden sergi açan öğrenciler Türkiye’nin uzayda etkin bir ülke olması için gelecekte önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade ettiler.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri uzay bilimlerini mercek altına alarak gelecekte Türkiye’nin uzay bilimlerinde söz sahibi olabilmesi için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiler. GKV Özel Ortaokulu öğrencileri Fen Bilgisi öğretmenlerinin rehberliğinde işledikleri uzay konulu derslerle ilgili hazırladıkları çeşitli maketleri sergileyerek gelecekle ilgili hayallerini arkadaşlarıyla paylaştılar. GKV Özel Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri sergide hazırladıkları uzay mekiği, uzay roketi, yapay uydu, teleskop, güneş sistemi modellerini sergilediler. Uzay teknolojilerinin son dönemlerde insanlar için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı “Öğrencilerimizin hayal etmeleri, hayal güçlerini geliştirmelerini ve zenginleştirmelerini hedefleyen etkinliklerimiz arasında uzay ve uzay bilimleri konularını da uygulamalı olarak işliyoruz. Öğrencilerimizin konuyla ilgili yaptıkları araştırmalar, uzay araçlarının insanlık üzerindeki etkileri ve yaşama sağladığı katkıları daha iyi kavramaları ve bu alanlara ilgi göstermeleri elbette en büyük temennimiz. Böyle bir konuda çalışmalar yaparak yaptıkları maketleri bizlerle ve arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimize ve onlara rehberlik yapan öğretmenlerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi. Uzay araçları sergisine öğrencilerin de yoğun ilgi göstermesi dikkat çekerken önümüzdeki süreçte benzeri çalışmaların devam edeceği de açıklandı.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

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