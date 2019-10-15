15 Ekim Dünya Anatomi Günü Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın: “Eğitime yönelik beden bağışında farkındalığı artırmalıyız”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, bu yıl ilk kez kutlanacak olan 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akkın, mesajında eğitime yönelik beden (kadavra) bağışı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini bildirdi.

Anatomi biliminin, tıp eğitimi ve hekimlik için vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. Akkın, “Bunu Latince’de ‘nulla Medicina sine Anatomia’ yani Anatomisiz tıp olmaz sözü en iyi şekilde vurgulamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Akkın, 15 Ekim Dünya Anatomi Günü ile ilgili olarak yayınladığı mesajda, şu görüşlere yer verdi:

“Dünya Anatomi Günü; bu yönde toplum içindeki bilinci artırmak, bilim dalları arasında çalışma alanındaki çeşitliliği teşvik etmek, anatomi algısını geliştirmek, kadavra bağışının önemine dikkat çekmek, genç bilim insanlarının ilgisini anatomi bilim dalına çekmek gibi hedeflere odaklanılması amacıyla 911 Ağustos 2019 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilen ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneğimizin de (TAKAD) üye olduğu Uluslararası Anatomi Dernekleri Federasyonu Kongresi’nde genel kurul kararıyla kabul edildi ve bu yıl ilk kez kutlanıyor. Bu özel gün için anatomi tarihinde bu bilim alanına yaptığı önemli katkıları nedeniyle ‘Anatominin Babası’ unvanı verilen Flaman Anatomist Andreas Vesalius’un 1564 yılındaki ölüm tarihi olan 15 Ekim seçildi.”

"Tıp öğrencilerinin mesleki başarısını olumlu etkiliyor"

Tıp eğitimi için beden bağışının dini açıdan hiçbir sakıncasının bulunmadığının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da resmi olarak açıklandığına vurgu yapan Prof. Dr. Akkın, “Ülkemizde tıp eğitiminde insan bedeni yani kadavranın resmi olarak kullanımının tarihi Osmanlı’ya dayanıyor ve yaklaşık 175 yıllık geçmişe sahip. Bu İslam coğrafyasında eğitime yönelik bilinen ilk resmi izinli kadavra kullanımıdır” ifadelerini kullandı.

İyi bir kadavra eğitimi görerek yetişen tıp öğrencilerinin daha iyi hekimler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akkın, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kuruluşundan beri öğrencilere kadavra üzerinde çalışma olanağı sağladıklarını, bunun da hekim adayı öğrencilerde özgüven artırıcı bir unsur olarak olumlu yönde etki gösterdiğini, 2018 yılında Tıp Eğitimi ve Anatomi Anabilim Dalları olarak yaptıkları ortak araştırma ile ortaya koyduklarına dikkat çekti.

Eğitime yönelik beden bağışını artırmalıyız

Yine 2018 yılında, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşe İmge Uslu liderliğinde, öğrenciler ile birlikte yürüttükleri bir başka çalışmada, tıp ve sağlık bilimlerinde öğrenim gören 385 öğrencinin yüzde 65’inin “Kendi bedenini öğrencilerin eğitimine bağışlamak; tıp eğitimine katkı bakımından öğrencilere burs vermek ve okul yaptırmak kadar değerli bir eylemdir” ifadesine tam olarak katıldıklarını anlatan Prof. Dr. Akkın, şunları kaydetti:

“Ancak araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 90’ından fazlasının eğitime yönelik beden bağışı konusunda toplumun yeteri kadar bilinçli olmadığını düşündüklerini gördük, oysa Almanya’da görev yaptığım anatomi enstitülerinde 2000’li yılların başlarında 500’e yakın eğitime bağışlanmış beden vardı. Toplumumuzda organ bağışı bilincinin arttığını görmek çok sevindirici. Bununla birlikte eğitime yönelik beden bağışı konusunda da farkındalığımızı artırmalıyız. Bunu 15 Ekim Dünya Anatomi Günü dolayısıyla bir kez daha vurgulamak gerekir.”

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.