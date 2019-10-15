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GKV’liler harçlıklarını sokak hayvanları için biriktirdi

İHA

Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ni ziyaret eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Dernek Başkanı Gamze Aşnük'ten bilgiler alarak burada bulunan hayvanlar için beraberlerinde getirdikleri mamaları yetkililere teslim etti. Derneğin canlı yaşamı korumak adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden öğrenciler her zaman yapılan çalışmaları destekleyeceklerini de ifade ettiler.

GKV’liler harçlıklarını sokak hayvanları için biriktirdi

Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ni ziyaret eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Dernek Başkanı Gamze Aşnük’ten bilgiler alarak burada bulunan hayvanlar için beraberlerinde getirdikleri mamaları yetkililere teslim etti. Derneğin canlı yaşamı korumak adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden öğrenciler her zaman yapılan çalışmaları destekleyeceklerini de ifade ettiler.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları kedi köpek mamalarını Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne götürerek burada barınan hayvanlara verilmek üzere yetkililere teslim ettiler. Hasta ve yaralı hayvanlara yapılan bakım ve sokak hayvanlarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Dernek Başkanı Gamze Aşnük’ten bilgiler alan öğrenciler burada bulunan hayvanlarla da yakından ilgilendiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının doğal yaşamın korunması ve doğal yaşam içerisindeki canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı “Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne öğrencilerimiz sürekli destek veriyor. Zaman zaman derneği ziyaret ederek burada ki hayvanları da yakından görüp onlarla ilgili bilgiler alıyorlar. Öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanlarına verilmek üzere kedi köpek mamaları alarak ilgili dernek yetkililerine teslim ediyor, önümüzdeki süreçte de Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne desteğimiz devam edecektir” dedi. Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Dernek Başkanı Gamze Aşnük’te Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerine teşekkür ederek desteklerinin hayvanlar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

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