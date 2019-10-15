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Büyükşehir, Hitit Kültür Kapısı’nı hizmete aldı Gazi Şehir, konuklarını eşsiz tarihi ve kültürüyle ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi, kültürü ve yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli kavşağında yaptırılan "Hitit Kültür KapısıGaziantep Çarşısı" düzenlenen törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin her kapısının başka bir güzelliği temsil ettiğini vurgulayarak, "Bu kapılar sağlam, bu kapıların ardında gazilerin torunları ve 5 antik kent var" dedi.

Büyükşehir, Hitit Kültür Kapısı’nı hizmete aldı Gazi Şehir, konuklarını eşsiz tarihi ve kültürüyle karşılayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi, kültürü ve yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli kavşağında yaptırılan “Hitit Kültür KapısıGaziantep Çarşısı” düzenlenen törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin her kapısının başka bir güzelliği temsil ettiğini vurgulayarak, “Bu kapılar sağlam, bu kapıların ardında gazilerin torunları ve 5 antik kent var” dedi.
Yurt içinden ve yurt dışından kente gelen turistleri buram buram kokan tarihle karşılayacak Kültür Kapısı, mahalli lezzetlerle donatılacak. Mezopotamya ve Akdeniz’in birleştiği topraklarda birbirinden farklı uygarlıkları bağrından çıkaran Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in önderliğinde Hitit Kültür KapısıGaziantep Çarşısı’yla vizyonuna vizyon kattı.
Şahin: her kapımız başka güzel
Hitit Kültür Kapısı’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gazi şehir çok özel bir şehir, bütün Dünya’yı dolaşan Evliya Çelebi, buraya gelince Ayıntabı Cihan dünyanın gözbebeği demiş, Hitit kültür kapısından 5 tane daha var. Roma dönemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi ve İslam medeniyetini bağrından çıkaran başka bir şehir düşünemezsiniz. Daha memleket Fırat’ın güzelliğini göremedi, o eşsiz tarihini, medeniyetini görmedi, Rumkale su sporlarıyla burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Her kapımız başka güzel, Oğuzeli’nde, büyük bir Barak Ovası var toprak kıpkırmızı, yemyeşil, suyu başka güzel, insanı, toprağı başka güzel. Kültür ve medeniyet dolayısıyla bu toprakların bu güzelliğinden dolayı bazı güçlerin çok hesabı var. İşte bugün yaşadıklarımız buranın güzelliklerinden kaynaklanıyor. Bizi gazi yapan nasıl Fırat Kalkanı Harekatı’nda sapasağlam durduysak, Barış Pınarı Harekatı’nda da rabbimin izniyle Mehmetçiğimizin cesaretiyle, cumhurbaşkanımızın ve tüm siyasi partilerin genel başkanlarının sağlam duruşuyla buradan çıkacağız. Allah’ın izniyle bunu birlikte başaracağız. Bu kapılar sağlam, bu kapıların ardında gazilerin torunları var. Bayrağı için, istiklali için, istikbali için can verenler var” diye konuştu.
5 antik kente kültür kapısından girilecek
Hitit Kültür KapısıGaziantep Çarşısı’nın imar master planı kapsamında ortaya çıktığını bildiren Şahin, şöyle devam etti: “Bu şehir çok özel, Gaziantep’e gelenlerin bu şehre girerken nereden girdiğini bilsin, bir kapısı olsun. İçeriye girdiğiniz zaman 5 antik kenti, tarihi, medeniyeti, sanayisini göreceksiniz. Başka bir şehir düşünemezsiniz dibinizde 40 dakika ileride koca kargaşa var 150 fabrika bitirildi. Başka bir şehir yok başka bir Gaziantep yok, bu topraklarda doğmaktan, bu dirençli şehrin, bu imanlı şehrin bu cesaretli şehrin, bu üreten şehrin, sorun çözme kapasitesi yüksek olan bu şehrin emini olmak çok özel. Rabbime şükrediyorum, sevgi yoluna, kardeşlik yoluna, barış yoluna, kalkınma yoluna her şeye rağmen devam edeceğiz. Gaziantep modeli, Dünya modeli olacaktır.”
Toptan, başkana teşekkür etti
Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Gaziantep’in hep güzel günlerine denk geldiğini, 2008 yılında Gazilik Beratı’nı getirdiğini hatırlatarak, “Bugün Fatma Başkanımızın diğer eserler gibi Gaziantep’e kazandırdığı, bir güzel eserin açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Ayaklarını taşa değdirmesin muzaffer gitsinler, muzaffer gelsinler” dedi.
Gül: bu şehirde hep güzel şeyler oluyor
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Bu şehirde hep güzel şeyler oluyor. Birçok şehir göç alıyor ama bu göçü kendi içerisinde kendine benzeten nadir şehirler vardır. Gaziantep onlardan bir tanesi. Farklılıkları zenginlik gören, zaman zaman 45 kat büyüyen bir iliz. Gastronomi de buranın bir gerçeği. Buradaki ürünlerle bunlara daha çok tanıtmış olacak hem de Gaziantep’in içine giremeyecek olanlar buradaki yerel ürünlere kavuşmuş olacak” diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de şunları bildirdi: “Sanayisiyle yükselen bir şehir, bugün yerel değerleriyle, gastronomisiyle, insanıyla, girişimcisiyle Gaziantep modeli olarak yükselmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin 6’ncı, istihdamda oluşturduğu güçle 8’nci, markalaşmada ve marka tescilinde 1’nci, tasarım ve inovasyonda 7’nci olan ve şimdi de UNESCO’nun kreatif şehir ağına dahil edilen bir şehir Gaziantep. Değerleriyle var olan, insan gücüyle, birlikte iş yapma biçimiyle kurumsal kapasitesiyle yükselen bir şehiriz. Bu şehirde yerel değerlere önem verdiğimizden böyle güzel bir eser ortaya çıkıyor.”
Kılıç: katma değeri artıracak bir yapı oldu
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu toprakların, bu medeniyetin sahibi biziz. Şu anda bastığımız toprakların sahip olduğu kültürün farkındayız. Bu kültür ve medeniyeti bugüne, bugünün medeniyetini ise yarına taşıyacağız. ‘Gaziantep Çarşısı’ adı altında bir karşılama merkezi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum. Hem Gaziantep’e, hem Oğuzeli’ne bütünüyle hitap edecek ve katma değerini artıracak bir yapı oldu. Burada bir baklava, kebap, zeytin, kurutmalık var. Bunların hepsi de bizim geçmişten bugüne getirdiğimiz, medeniyeti ve kültürü sentezlediğimiz ürünler. Yaşama biçimimizle birlikte bu topraklarda geçmiş medeniyet ve kültürleri alabildiğine kendi kültürümüzle sentezleyip bu güne getirdik. Bugün yaşadığımız kültürü ve medeniyeti de gelecek nesillere aktaracağız” dedi.
9 dönüme kuruldu
Hitit Medeniyeti’ne özgü mimarisiyle göz kamaştıran Hitit Kültür KapısıGaziantep Çarşısı, 9 dönüme kuruldu. Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkan, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer alan Kültür Kapısı önüne, Hitit Uygarlığı Temalı Anıt dikildi.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

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