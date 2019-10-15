ANKA’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek hekim kadrosu ve sağlık ekipmanlarıyla 24 saat Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde olduklarını duyurdu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının ülke bütünlüğü ve millet bağımsızlığı açısından büyük tehlike olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini dile getirdi. Sofuoğlu "Devletimizin varlığı, milletimizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nın başarıyla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin güvenliği açısından önem arz ederken, bölge barışına da büyük katkı sağlayacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölge huzurunun ve barışının yeniden oluşturulması sadece ülkemiz için değil bütün Ortadoğu için büyük önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına eminiz. İhtiyaç duyulması halinde Anka Hastanesi bünyesinde görev yapan hekimlerimizle ve sahip olduğumuz ekipmanlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günün 24 saati emrindeyiz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, bu harekette görev alan tüm Mehmetçiklerimizi korusun" diye konuştu.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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