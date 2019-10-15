Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,

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Gaziantep’te Hacı Veli Camii Sokak üzerinde bulunan bir depoda yapılan aramada; gümrük kaçağı 18.846 adet kozmetik ürün ile 207 adet kol saati ele geçildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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