Çukur’da Umut Var Sloganlı Yaşa'tır' Gaziantep’te

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur'da Umut VarUmut Yaşatır" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘YaşaTIR’ Gaziantep’ e geldi.

Türk Kızılay’ın proje ortağı olduğu, Çukur televizyon dizisi oyucuları Kubilay Aka ve Ece Yaşar Gaziantep’e geldi. Kansersiz Yaşam Derneğince düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında “YaşaTIR” adıyla hazırlanan 80 kişilik mobil eğitim tırı eğitimlerine başladı. Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Didem Kaymaz, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çukur" dizisi ile "Çukur'da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Kan ve kök hücre bağışının hayat kutardığına dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Daha sonra konuşan Gaziantep Kızılay Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ise "Türkiye’nin bu tür yardımlaşmalara ihtiyacı var, biz Kızılay olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bu organizasyon vesilesiyle kan ve kök hücre bağışında artış bekliyoruz" diye konuştu. Oyuncu Kubilay Aka ‘Herkesi bekleriz, burda umut var’ ifadelerini kullandı. Oyuncu Ece Yaşar’da gururlandığını belirterek, "Farkındalık oluşturmak için inanılmaz güzel bir projedeyim" dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Kayar ise ‘İnsan damarlarında bir süper kahraman barındırıyor, içimizdeki süper kahramanı çıkarmak için sadece 3 tüp kan vermeye herkesi davet ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.