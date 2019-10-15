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Etik Kurulu'nun toplumdaki bilinirliği artacak Etik Kurulu Çalıştayı başladı

İHA

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı' Gaziantep'te başladı. Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, toplumda pek bilinmeyen kurulun bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Etik Kurulu'nun toplumdaki bilinirliği artacak Etik Kurulu Çalıştayı başladı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı' Gaziantep'te başladı. Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, toplumda pek bilinmeyen kurulun bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.
Başkanlığını eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın yaptığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Gaziantep'te Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı düzenlendi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, çalıştayın açılış konuşmasında kamuda etik kültürünün oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Kuruluş kanunumuzda belirtildiği gibi 2 ana görevi vardır. Bu ana görevlerden birisi etik davranmayı, etik hareket etmeyi, etik kavramını içselleştirmeyi sağlamaktır. Amacımız bu şekilde bir kültür yaygınlaşmasına katkı sağlamak, etiği ilke haline getirmek ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymaktır. İkincisi de kamudaki ve kamu görevlileriyle ilgili şikayetleri ve işleyişteki yanlışları incelemektir" dedi.
Kamu Etik Kurulu'nun toplumda pek bilinmediğini de aktaran ve kurulun bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını belirten Toptan, kurula bu nedenle henüz yeteri kadar şikayet gelmediğini ve bunu arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Toptan, vatandaşlardan kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında denk geldikleri etik dışı davranışları kurula bildirmeleri çağrısında da bulundu.
Toptan, vatandaşların yerel yönetimlerden gereken ilgiyi göremediklerini ve bu nedenle şikayetçi olduklarını da aktararak, "İnsanımız genelde yerel yönetimlerden gereken ilgiyi göremediği için şikayetçi. Vatandaşlarımızın yüzde 75'i yerel yönetimlerden memnun değil. Geri kalan yüzde 25 sadece memnun gibi. Bizim amacımız etik olarak bu oranı arttırmak" diye konuştu.
Gaziantep'te bir otelde yapılan çalıştayın basın toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

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