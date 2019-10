HKÜ iş birliğiyle Dünya Göç ve Mülteci kongresi yapıldı

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve birçok kurumun işbirliğiyle düzenlenen; "The Global Refugee and Migration Congress" (Dünya Göç ve Mülteci Kongresi,) birçok ülkeden gelen 260 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Kongrede, mültecilerin kültürel ve toplumsal sorunları konuşuldu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen kongreye Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden konuşmacılar katıldı. Göçmen ve mültecilerin sağlık, hukuk, toplumsal ve kültürel sorunlarının incelendiği programa, akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Kongreyi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Edibe Sözen’de katılarak programı takip etti.

"Türkiye göç politikalarına hiçbir zaman etnik pencereden bakmadı"

Göçmenlerin Türkiye’de hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül: "Türkiye Cumhuriyeti göç politikalarına hiçbir zaman etnik pencereden bakmadı, bakmıyor. Akademik dünyadan gelen bilim insanlarından beklentimiz meseleleri doğru tespit edebilmeniz. Sizlerin tarihe düştükleri notlarınızın diğer kişilerden farklı olması lazım” ifadelerini kullandı.

GAÜN ev sahipliğinde düzenlenen kongreye birçok kurum ve kuruluş ortak ve sponsor oldu. Gerçekleştirilen kongrede konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Akademisyenlerin tarafsız bakış açılarıyla, yerinde görecekleri durumu değerlendirmeleri istedik. Bu yüzden bu konuyla ilgilenen ve araştırma yapan akademisyenleri Gaziantep’te buluşturduk. Kongrede konuşacak akademisyenler tarihe not düşecekler. Belki de bu düşecekleri not dünyaya yeni bir yön verecektir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Gaziantep’te fikirlerinizi paylaşmanız akademi açısından önemlidir. Sizlerin buraya gelmesinden onur duyuyorum" dedi.

Göçmenlerin sorunlarının ve kültürel farklılıkların inceleneceği kongre, dört gün sürecek. Kongrede araştırmacılar ve akademisyenler yapılacak panellerde konuşacak.

