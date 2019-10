Şahinbey'de Çölyak hastalarına destek sürüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, belediye bünyesinde kurulan sosyal market aracılığıyla çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıtımı sürüyor.

Şahinbey Belediyesi Sosyal market aracılığıyla çölyak hastalarına, içerisinde 6 kg kiloluk glutensiz un, 3 paket glutensiz makarna ve 1 paket irmik dağıtımını sürdürüyor.

Çölyak hastaları için her ay glutensiz gıda paketi dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, tespit edilen 750 çölyak hastasına içerisinde glutensiz malzemelerin bulunduğu koli dağıtımı gerçekleştiriyor. 2013 yılından bu yana Şahinbey Belediyesi Sosyal Market tarafından verilen glutensiz gıda kolisinden çölyak hastaları faydalanmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, çölyak hastaları için 2013 yılında başlattığı destek kapsamında bugüne kadar 19 bin 602 paket dağıtım gerçekleştirdi.

"Hastalarımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olduklarını belirterek, “Çölyak hastalarımız hayatın bir gerçeği ve kendilerine dağıtılan bu unları da her yerde bulmaları mümkün değil. Bu nedenle 2013 yılından bu yana bu hastalarımıza glutensiz unun yanı sıra, makarna ve irmik dağıtıyoruz. Böylelikle çölyak hastalarımız kendi yemeklerini istedikleri gibi yapabiliyorlar. Buradaki amacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak” dedi.

