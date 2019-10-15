Barış Pınarı Harekâtı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik´in cenazesi ise Adıyaman´a gönderileceği öğrenildi.



GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.