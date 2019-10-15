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Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çuvallar içerisindeki ayakkabılara zula edilmiş toplam 3 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda GaziantepOsmaniyeAdana (TAG) otoyolu üzerinde dinlenme tesisi bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler düzenlediği operasyonda R.E.H., A.E.C., A.E.H. ve M.E.M. isimli şahısları gözaltına alırken, şahısların yanında bulunan çuvallarda ayakkabılar içerisine zulalanmış toplam 3 bin 475 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şahısların adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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