Şehitkamil personellerinden anlamlı bağış Fadıloğlu, duyarlılık gösteren personellere teşekkür etti Fadıloğlu da kan bağışında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil personellerinden anlamlı bağış Fadıloğlu, duyarlılık gösteren personellere teşekkür ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi personelleri, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına gönüllü destekte bulundular. Olası kan ihtiyacını karşılamak adına yapılan kampanyaya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun öncülüğünde belediye personellerinin büyük bir bölümü destek verdi.

Şehitkamil personellerinden anlamlı bağış Fadıloğlu, duyarlılık gösteren personellere teşekkür etti Fadıloğlu da kan bağışında bulundu

Şehitkamil Belediyesi personelleri, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına gönüllü destekte bulundular. Olası kan ihtiyacını karşılamak adına yapılan kampanyaya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun öncülüğünde belediye personellerinin büyük bir bölümü destek verdi.
Yıl içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Şehitkamil Belediyesi personelleri, Şehitkamil Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş birliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen etkinlikte hayati bir kampanyaya katkı sağladı. Lazım olması durumunda kullanılmak üzere kan bağışında bulunan personeller, mesai bitimine kadar kan vermeye devam edecekler.
Etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren personeller, katkıları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ettiler.
“Kendimizi ihtiyacı olanların yerine koyarak düşünmeliyiz”
Kan vermenin acil bir ihtiyaç olmadığını, sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak Türk Kızılay ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün kan verme kampanyası başlattık. Türk Kızılay ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Biz de çok düzgün şekilde organize edilen alanda kan verdik. Allah, gerek etmesin. Kan, gerek olduğunda en önemli unsurdur. Bir ünite kan birkaç hayat kurtarabilecek. Biz burada bu kanı verirken, kendimizi ihtiyacı olanların yerine koyarak düşünmeliyiz. Sağ olsun tüm ekip arkadaşlarımız da bu konuda duyarlılık gösterdi. İşlerinden zaman ayırarak buraya geldiler ve kan bağışında bulundular. Türk Kızılay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde belirli periyotlarla kan vermeye özen gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak biz, geniş bir aileyiz. Yaklaşık 2 bin 700 çalışanı olan bir ekip. Bu ekip içerisinden imkanlar dahilinde Türk Kızılay’ımıza kan yönünden destek olmaya gayret gösteriyoruz ” dedi.
“İki ekip aynı anda 10 kişiden kan alıyoruz”
Yapılan iş birliği için Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Gaziantep Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mehmet Akıncı ise, “Tüm bağışçılarımız adına Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Biz, Gaziantep’teki hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bugün de Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ‘ben de destek olayım’ diyerek belediyenin kapılarını bizlere açtı. Burada iki ekip aynı anda 10 kişiden kan alıyoruz. Günün sonunda 200 kişinin hayatını kurtaracak miktarda kan toplamayı hedefliyoruz. Her kandan 3 kişi yararlanabiliyor. Her bağışçımız için bir fidan dikiyoruz. Böylelikle bağış yapan herkes üç kişi için umut oluyor” diye konuştu.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı ...
Barış Pınarı Harekâtı şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekâtı şehitleri memleketlerine ...
Ayakkabı ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi Ayakkabılara zulalanmış 3 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Ayakkabı ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma ...
Doğum yapan eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' diyerek bıçaklamış
YEREL HABERLER Doğum yapan eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı ...
Onaylı tedarikçi belgesi bilgilendirme ve AFGM yetkilileriyle başvuru değerlendirme toplantısı GSO'da yapıldı GSO Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep savunma sanayinde üretim merkezi olmaya hazır" AFGM Kalite Sistem Yönetim Dairesi Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit: Hiç bir şey için geç değil, güçlü sanayisi ile inşallah Gaziantep'i tedarikçi firma sayısında da iyi bir noktada görürüz"
YEREL HABERLER Onaylı tedarikçi belgesi bilgilendirme ve AFGM ...
Şahinbey'de Çölyak hastalarına destek sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de Çölyak hastalarına destek sürüyor
İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 ...
HKÜ iş birliğiyle Dünya Göç ve Mülteci kongresi yapıldı
YEREL HABERLER HKÜ iş birliğiyle Dünya Göç ve Mülteci kongresi ...
Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
YEREL HABERLER Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
Kamu görevlileri etik kurulu toplandı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Milli ve manevi değerler, ekonomik kalkınmayı desteklemeli"
YEREL HABERLER Kamu görevlileri etik kurulu toplandı Gaziantep ...
Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi
Etik Kurulu'nun toplumdaki bilinirliği artacak Etik Kurulu Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Etik Kurulu'nun toplumdaki bilinirliği artacak Etik ...
Zeytin Dalı’nda ağır yaralanan uzman çavuş Barış Pınarı’nda görev bekliyor Gaziliği düşünmeden birliğine dönen uzman çavuş şimdi sınırda görev yapıyor
YEREL HABERLER Zeytin Dalı’nda ağır yaralanan uzman çavuş Barış ...
Boşanmak isteyen karısını bıçakladı
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen karısını bıçakladı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin annesi: ...
Çukur’da Umut Var Sloganlı Yaşa'tır' Gaziantep’te
YEREL HABERLER Çukur’da Umut Var Sloganlı Yaşa'tır' Gaziantep’te
Tepkiye neden olan kitap kapağı değişiyor
YEREL HABERLER Tepkiye neden olan kitap kapağı değişiyor
Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik Gaziantep’te yüksek gerilim hatları kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile ...
Münbiç'te yaralanan askerlere hastanede ziyaret
YEREL HABERLER Münbiç'te yaralanan askerlere hastanede ziyaret
HKU'dan Barış Pınar Harekatına destek
YEREL HABERLER HKU'dan Barış Pınar Harekatına destek
Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,
YEREL HABERLER Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,
ANKA’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER ANKA’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek
Gençlerde sivilce sorununa dikkat
YEREL HABERLER Gençlerde sivilce sorununa dikkat
Büyükşehir, Hitit Kültür Kapısı’nı hizmete aldı Gazi Şehir, konuklarını eşsiz tarihi ve kültürüyle karşılayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, Hitit Kültür Kapısı’nı hizmete aldı Gazi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X