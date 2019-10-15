Şehitkamil personellerinden anlamlı bağış Fadıloğlu, duyarlılık gösteren personellere teşekkür etti Fadıloğlu da kan bağışında bulundu

Şehitkamil Belediyesi personelleri, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına gönüllü destekte bulundular. Olası kan ihtiyacını karşılamak adına yapılan kampanyaya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun öncülüğünde belediye personellerinin büyük bir bölümü destek verdi.

Yıl içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Şehitkamil Belediyesi personelleri, Şehitkamil Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş birliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen etkinlikte hayati bir kampanyaya katkı sağladı. Lazım olması durumunda kullanılmak üzere kan bağışında bulunan personeller, mesai bitimine kadar kan vermeye devam edecekler.

Etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren personeller, katkıları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ettiler.

“Kendimizi ihtiyacı olanların yerine koyarak düşünmeliyiz”

Kan vermenin acil bir ihtiyaç olmadığını, sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak Türk Kızılay ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün kan verme kampanyası başlattık. Türk Kızılay ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Biz de çok düzgün şekilde organize edilen alanda kan verdik. Allah, gerek etmesin. Kan, gerek olduğunda en önemli unsurdur. Bir ünite kan birkaç hayat kurtarabilecek. Biz burada bu kanı verirken, kendimizi ihtiyacı olanların yerine koyarak düşünmeliyiz. Sağ olsun tüm ekip arkadaşlarımız da bu konuda duyarlılık gösterdi. İşlerinden zaman ayırarak buraya geldiler ve kan bağışında bulundular. Türk Kızılay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde belirli periyotlarla kan vermeye özen gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak biz, geniş bir aileyiz. Yaklaşık 2 bin 700 çalışanı olan bir ekip. Bu ekip içerisinden imkanlar dahilinde Türk Kızılay’ımıza kan yönünden destek olmaya gayret gösteriyoruz ” dedi.

“İki ekip aynı anda 10 kişiden kan alıyoruz”

Yapılan iş birliği için Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Gaziantep Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mehmet Akıncı ise, “Tüm bağışçılarımız adına Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Biz, Gaziantep’teki hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bugün de Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ‘ben de destek olayım’ diyerek belediyenin kapılarını bizlere açtı. Burada iki ekip aynı anda 10 kişiden kan alıyoruz. Günün sonunda 200 kişinin hayatını kurtaracak miktarda kan toplamayı hedefliyoruz. Her kandan 3 kişi yararlanabiliyor. Her bağışçımız için bir fidan dikiyoruz. Böylelikle bağış yapan herkes üç kişi için umut oluyor” diye konuştu.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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