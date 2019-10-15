GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak TRT Radyosu’nda GASİMEP’i anlattı Küçükparmak, “Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması ve gençlerimizin meslek sahibi olabilmeleri için projeye büyük önem veriyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'ni (GASİMEP) anlattı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda, Soner Emre’nin sunduğu, ‘Yöremizden’ programında, GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'ni (GASİMEP) anlattı.

Soner Emre’nin projenin amacı, istihdama yönelik katkıları ve bundan sonraki süreci ile ilgili sorularını yanıtlayan Başar Küçükparmak, GSO’nun bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olma misyonuyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Mesleki eğitime büyük önem verdiklerine dikkati çeken Küçükparmak, “Sanayicilerin talepleri doğrultusunda ikili eğitim sistemi olan, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ni (GASİMEP) hayata geçirdik. Gençlerimizin güncel ve teknolojik bir eğitimle üretime kazandırılması noktasında örnek bir proje oldu. Amacımız sanayi ile mesleki eğitimi bir araya getirip ikisini bir bütün olarak yürütmek” dedi.

Herhangi bir okuldan 9’uncu sınıfı başarıyla bitiren bütün öğrencilerin projeye katılabileceğini kaydeden Küçükparmak, “Bunun yanında herhangi bir sebepten dolayı eğitim hayatının dışında kalmış, yine 9’uncu sınıfı bitirmiş öğrenci olmayanlar da sisteme dahil olabilirler. Bu öğrencilere yaklaşık 4 saat süren Mesleki Beceri Testi’ne (MEBET) tabii tutuyoruz. Bu testin içinde çeşitli meslek modüllerini içeren çizimler var. Bu test ile öğrencilerin hangi meslek dalında yetenekli olduğu ortaya çıkıyor. Bu test bir kez uygulanıyor. Şu anda makine, metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde öğrencilerimiz var. Bu bölümleri sanayicilerimizden gelen taleplere göre oluşturduk. Bundan sonra da piyasadan ve sektörden gelecek taleplere göre bölümleri açacak alt yapımız var” şeklinde konuştu.

Projede MEBET testinin uygulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başar Küçükparmak, “Öğrencilerimizi daha sonra firmalarımızla eşleştiriyoruz ve işletmelerde 10. sınıftan itibaren personel öğrenci olarak çalışmaya başlıyorlar. Haftanın 2 günü GSOMEM’de teorik eğitimi alan öğrenciler, diğer 3 günde işletmede bir fiil çalışıyorlar. 12. sınıfın sonunda hem çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini hem de meslek lisesi diplomalarını alıyorlar. Sonuç olarak öğrencilerimiz hem diploma sahibi hem de meslek sahibi olarak hayatlarına yön veriyor. 3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderleri devlet desteği kapsamında karşılanıyor. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, ülkemizin her alanda ileriye gitmesi açısından projeye çok büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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