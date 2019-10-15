Gaziantep’te tefeci operasyonunda 1 gözaltı

Bir il ve 3 ilçede başkanlara gözaltı

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Nizip KOM Grup Amirliği ekipleri tefecilik yapıldığına dair alınan ihbar üzerine ilçe merkezinde yazıhane olarak kullanılan bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet pos cihazı, 8 farklı kişi adına bankamatik ve kredi kartı, banka dekontları, 113.755 Türk Lirası, 1100 ABD doları, 1 adet cep telefonu, 1 adet laptop, banka dekontları, banka kart slipleri, çek koçanları ve senetler ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:11

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