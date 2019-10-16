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Potada geleneksel organizasyona rekor katılım Yüzlerce basketbolcu bu organizasyonda ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası'nda parke üzerinde yüzlerce basketbolcuyu misafir ediyor. 20192020 sezonunun ilk resmi yerel faaliyeti olma özeliğini taşıyan organizasyon, basketbolseverlerden büyük ilgi görüyor.

Potada geleneksel organizasyona rekor katılım Yüzlerce basketbolcu bu organizasyonda buluştu Fadıloğlu: “6 farklı branşta binlerce öğrencimiz spor yapıyor”

Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda parke üzerinde yüzlerce basketbolcuyu misafir ediyor. 20192020 sezonunun ilk resmi yerel faaliyeti olma özeliğini taşıyan organizasyon, basketbolseverlerden büyük ilgi görüyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle organize edilen 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda parke üzerinde mücadele seyir zevki yüksek müsabakalarla devam ediyor. Erkekler kategorisinde 19, kızlar kategorisinde 9, toplamda ise 28 farklı okul takımdan 476 lisanslı sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren okul basketbol takımları, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilecek. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonun destekleriyle düzenlenen geleneksel organizasyonda forma giyen ve kulüp lisansı henüz olamayan yetenekli sporcular, kulüplerin teknik kadroları tarafından değerlendirilerek yeni sezonda kulüpler arası liglerde de müsabık olarak yarışma fırsatını yakalayacaklar. 7. kez büyük heyecana sahne olan basketbol kupasında bu yıl katılımcı okul bazında rekor sayıya ulaşılırken, dev adamların ve potanın perilerinin parke üzerine yansıttığı başarılı performans, Gaziantep’in basketbol altyapısının da ulaştığı başarılı noktayı gözler önüne seriyor.
"Tesislerimizde gün boyunca hareket var"
Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor tesislerinin yıl boyunca faal olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta organize ettikleri spor organizasyonlarında binlerce sporcunun bu tesislerde müsabık faaliyetlere katılma ve bu mecrada yeteneklerini sergileme fırsatı elde ettiklerini söyledi. 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda geride kalan müsabaka takviminin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“Futbol sahalarımız, kapalı spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız yıl boyunca oldukça faal. Gün boyunca hareketin hiç bitmediği spor tesislerimiz, kulüpler arası ve okullar arası müsabakalarda on binlerce sporcuyu ağırlıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarında binlerce sporcumuz tesislerimizi coşku ve sevinçleriyle şenlendiriyor. Bu organizasyonlarda müsabık faaliyetlere katılan sporcularımız, yeteneklerini sergileme fırsatını yakalıyorlar. Geleneksel organizasyonların basketbol branşı ayağında bu yıl rekor bir katılımla karşılaştık. Bu tablo Gaziantep ve Türk basketbolu adına memnuniyet verici. Organizasyonların düzenlemesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dev adamlarına ve potanın perilerine bol skorlu, seyir zevki yüksek bir müsabaka dönemi geçirmelerini diliyorum.”

GAZİANTEP

16 Ekim 2019 Çarşamba

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