8 aylık bebeğin beyninde portakal büyüklüğünde baloncuk Bebeğin beynindeki dev baloncuk yapılan operasyonla tedavi edildi

Sık sık ağlama ve baş bölgesinde oluşan büyüme sebebiyle hastaneye götürülen 8 aylık Samet'in beyninde oluşan portakal büyüklüğündeki dev baloncuk, kasık damarlarından gidilerek tedavi edildi.

Samet'in kafasının her geçen gün büyüdüğünü fark eden aile, tedavi için bebeği çeşitli hastanelere götürdü ve doktorlar tarafından galen ven anevrizması ve beyinde su toplanması teşhisi konuldu. Yönlendirme sonucu tedavi için Medical Park Gaziantep Hastanesine getirilen bebek, Girişimsel Radyoloji Prof. Dr. Akif Şirikçi tarafından muayene edildi. Bebeğin kafasındaki baloncuğun 7 santim büyüklüğe ulaştığı belirlendi. Samet’e ameliyatsız bir çözüm bulunarak, kasık damarından girilerek tedavi gerçekleştirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Akif Şirikçi, “Galen ven anevrizması çok nadir görülen bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde patlayarak beyin kanaması yapabilir. Biz anjiografi ile kafayı açmadan kasık damarından giderek beyne çıktık ve baloncuğu kapattık. Bebeğimiz sağlıklı olarak uyandı. Bir gün sonra da taburcu ettik. Bebeğimiz çok şükür şimdi çok sağlıklı ve akranları gibi büyüyor. Samet, tıp literatüründe bu boyutlara ulaşıp başarı ile tedavi edilen ender yapılan işlemden biri ve bizim için bu özellikteki bir işlemi Gaziantep’te gerçekleştirmek mutluluk verici” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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