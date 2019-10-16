İş dünyası, Kuzeyşehir’e hayran kaldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Müteşebbis Heyeti, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir’e tam not verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAOSB Mütevelli Başkanı Gaziantep Valisi Davut Gül, GAOSB Müteşebbis Heyeti başkan yardımcısı Adil Konukoğlu, GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi’nin yanı sıra sanayici ve iş insanları Gazi şehrin yeni cazibe merkezi Kuzeyşehir Konutları’nı inceledi. Başkan Şahin, iş insanlarına büyük bir heyecanla projenin evrelerini anlattı, birlik ve beraberlik içerisinde yazılan Kuzeyşehir hikayesini aktardı.

"Sanayiciler çok beğendi"

Geleneksel dokuyu barındıran, yatay mimariyi esas alan Kuzeyşehir, gerek altyapı gerekse üstyapısıyla iş dünyasının gözünü kamaştırdı. Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi’ne hayran kalan sanayiciler, Gaziantep’in yeni yüzünü çok beğendi. GAOSB Müteşebbis Heyeti, Kuzeyşehir Projesi’yle daralan konut sektörünü rahatlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, projenin hayata geçirilmesi için AnkaraGaziantep hattı arasında adeta mekik dokuduğunu hatırlatarak, Kuzeyşehir’de yeni bir yaşamın başladığını söyledi.

"Bölge cazibeli hale getirildi

Heyet; market, kasap, bakkal, okul ve caminin yanı sıra geleneksel sokak yaşam unsurlarıyla canlanacak Kuzeyşehir'de yaşayacak vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden karşılayabilmesinin bölgeyi cazibeli hale getirdiğini bildirdi. 4 yıl önce başlanan projeyle ilk etapta 3 bin konut tamamlandığını kaydeden heyet, TOKİ’nin 5 bin 154 konutun anahtar teslimine başladığını dile getirdi.

Başkan Şahin’e teşekkür

Kuzeyşehir’le, sanayi çalışanları hem uygun fiyatlarda konut sahibi olacağını, hem de Kuzeyşehir’de yaşayanların şehir merkezine gitmeden tüm ihtiyacının karşılanacağını belirten heyet, Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 150 bin kişinin şehir merkezine taşınmasının önüne geçildiğini kaydetti. Kentin gözbebeği olan projenin hayata geçirilmesiyle insanların yolda harcadığı zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını sözlerine ekleyen heyet, özel gayretiyle kente Kuzeyşehir Konutları’nı kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Kuzeyşehir toplu konut projesi hakkında

Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde, Gaziantep kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kuzeyinde yaklaşık 1100 hektarda plan çalışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tamamlanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce 29 Kasım 2018 tarihinde onaylandı. 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzeyşehir, 8 bin 500 dönüme kurulacak. Bu rakamın 1500 dönümünü belediye aldı. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Proje tamamlandığında konutlar 4 katlı olacak, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak. Kuzeyşehir projesi kapsamında yapılan planlamayla 454 hektar konut alanı tasarlanacak, plan çalışmasında yatay mimari esas alınacak. Geleneksel dokuya referans veren arazi kullanım modeli kurgulanarak, hazırlanan kentsel tasarım çalışmalarında geleneksel dokudaki gibi çıkmaz sokak kurgusuna yönelik planlama yapılacak. Kuzey kentin güneyinde sanayi alanıyla etkileşim sağlayacak üniversite alanı planlanacak, büyük ölçekli bir sağlık tesisi ve kent parkı kurulacak. Yaya odaklı tasarım esas alınacak, özellikle tüm alanda bisiklet yolları yapılacak. Toplu taşıma altyapısına ağırlık verecek çözümler getirilecek.

GAZİANTEP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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