Kilis'te kuyudaki ineği çıkarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep'te yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kilis'in Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen bir buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Dede Yıldırım (51) ile oğlu Yunus Yıldırım (22) ve Mehmet Devran'ın (41) cenazeleri otopsi işlemleri için gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.