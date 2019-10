GAÜN’den bir uluslararası işbirliği daha

Dünyanın 104 ülkesinden 4 bin 200’ün üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ve ileri gelen bir çok üniversiteyle eğitim işbirliği olan Gaziantep Üniversitesi ile, Malezya’nın en iyi üniversiteleri arasında bulunan Malezya Yönetim ve Bilim Üniversitesi (Management and Science University) arasında ortak diploma programı için görüşmeler başladı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü makamında ziyaret eden MSU Rektörü Prof. Dr. Mohd Shukri başkanlığındaki heyet, GAÜN’ü gezip bilgi aldıklarını ve çok etkilendiklerini belirtti. Konuk Rektör, “Aldığımız bilgilere göre, Gaziantep Üniversitesi, üniversitemizin de eğitim alanları arasında bulunan tıp, sağlık, mühendislik başta olmak üzere son derece iyi eğitim veren bir üniversite. Eğitim işbirliği yapmamızın her iki üniversitenin de yararına olacağına inanıyorum” dedi. Rektör Shukri, “Almanya, İrlanda, Japonya, Kore başta olmak üzere dünyanın ileri gelen ülkelerinin üniversiteleriyle işbirliklerimiz var. Üniversite olarak tıp, sağlık ve yaşam bilimleri, hemşirelik, hukuk, bilgi bilimleri ve mühendisliği alanlarını kapsayan programlara kendimizi kaliteli bir eğitime adamış bir kurumuz. Üniversitemizin sunduğu programlar, yerli ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenen zorlu standartları taşımaktadır. Derslerimiz ise, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek ve mezun olduklarında istihdam edilebilirliğini arttırmak üzere planlanmaktadır” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, MSU ile öncelikli olarak yüksek lisans ve doktora alanlarında işbirliği yapılabileceğini daha sonra da ilişkilerin artırılabileceğini belirterek, “Malezya ziyaretimiz sırasında MSU’yu tanıma fırsatı bulduk. Ülkelerinde iyi bir eğitim tecrübeleri var. Öncelikli olarak hemen bir iki alanda işbirliği yapabiliriz. Ben ve üst yönetimimizin genel felsefesi, ilişkileri zamana yaymak değil, hemen hayat bulabilmesi için harekete geçmektir. Gaziantep Üniversitesi dünyanın 105 ülkesinden 4 bin 200’ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan ve yine dünyanın her kıtasından ülkelerdeki üniversitelerle eğitim işbirliği bulunan uluslararası bir üniversitedir. MSU ile yapacağımız ortak diploma işbirliğinin her iki üniversiteye de katkı sağlayacağına olan inancım tam” diye konuştu.

Görüşmede, MSU’dan Rektör Prof. Dr. Mohd Shukri’nin yanısıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sharifah Huda ve Prof. Dr. Ali Khatibi ile Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Indang Ariati Ariffin bulunurken, GAÜN heyetinde ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin ile Uluslararası Programlar Sorumlusu Nur İncetahtacı yeraldı. Konuk Rektör ve yardımcıları, daha sonra GAÜN Kampüsü gezdi.

