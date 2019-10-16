Dizüstü bilgisayar hırsızları önce kameralara sonra da polise yakalandı

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Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bir ikametten dizüstü bilgisayar çalınması ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada güvenlik kamerası görüntülerini tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler önce kadınların kimliklerini belirledi.

Yapılan operasyonla polis, S.K., R.Ç. ve C.G. isimli kadınları gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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