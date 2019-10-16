HKÜ, Uluslararası Azerbaycan Fuarında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Azerbaycan'da geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen “Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarına” katıldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen fuara, 22 ülkeden 150'den fazla kurum ve firma katıldı.

Türkiye’den beş üniversite katıldığı ve ilginin yoğun olduğu fuarda Hasan Kalyoncu Üniversitesini, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ramin Aliyev temsil etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce üniversite ve eğitim kuruluşlarının buluştuğu fuarın birinci gününde, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral HKÜ standını ziyaret ederek stant temsilcilerinden bilgiler aldı. Ulusal düzeyde eğitim ağını hızla artıran ve öğrencilerine uluslararası eğitim imkanı sağlayan HKÜ’nün standı, Azerbaycan ve diğer ülke üniversitelerin personelleri, Azerbaycan ortaokul, lise ve lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden öğrenciler ile aileleri tarafından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Uluslarararası işbirliği

Uluslararası akreditasyona sahip olan ve uluslararası iş birliği ile öne çıkan HKÜ; yeni düşüncelere ve evrensel görüşe açık, farklı kültürlerle iç içe mezunlar vermeyi kendisine misyon edinen eğitim anlayışı ile dört Azerbaycan üniversitesi yönetici ve uzmanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına çok verimli geçen fuarda, dört üniversite yetkilileriyle HKÜ arasında ikili işbirliği protokolleri hazırlamak, ortak bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapmak üzere mutabakata varıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce üniversitenin buluştuğu 13. Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarında, üniversitelerin ve eğitim kuruluşlarının temsilcileri; karşılıklı anlaşmalar, öğrenci değişim programları, çeşitli eğitim imkanları gibi konularda anlaşmalar ve tanıtımlar yaptı. Üniversiteler için son derece büyük öneme sahip fuarda HKÜ, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle ve katılımcılarıyla birebir görüşebilme ve anlaşabilme fırsatını değerlendirdi.

GAZİANTEP 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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