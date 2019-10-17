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GAİB'den Malatya çıkarması Malatya ihracatı masaya yatırıldı

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve beraberlerindeki heyet Malatya'da bir dizi incelemeler yaptıktan sonra düzenlenen istişare toplantısında Malatya'nın ihracatını arttırabilmek için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GAİB'den Malatya çıkarması Malatya ihracatı masaya yatırıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve beraberlerindeki heyet Malatya’da bir dizi incelemeler yaptıktan sonra düzenlenen istişare toplantısında Malatya’nın ihracatını arttırabilmek için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Malatya’da organize edilen istişare toplantısında Malatya ihracatı masaya yatırıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata SADIKOĞLU. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan ÖZCAN, Malatya İl Tarım Müdürü İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile Malatyalı ihracatçıların katıldığı istişare toplantısında ihracat rakamları değerlendirilerek daha fazla ihracatın yapılabilmesi yönünde karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci sadece Malatyalı değil Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ihracat gerçekleştiren bütün ihracatçıların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yaptığını ifade ederek “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için el birliğiyle bütün sorunları aşmak zorundayız. İhracatçılarımızın ülkemizden daha fazla ihraca yapabilmesi, dünya pazarlarında daha etkin roller üstlenebilmeleri için birlik olarak her türlü çalışmayı yürütmekteyiz. Eğitim öncelikli çalışmalarımızın yanında Pazar araştırmaları ve tanıtım faaliyetlerimiz sürmektedir. İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü içinde yine elimizden gelenleri yapıyoruz. Malatya bir çok ürünüyle önemli ihracat kentlerimizden birisidir. Kaysı başta olmak üzere Malatya’da üretilen ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatta önlerinin açılması için bize düşenleri yapmaya hazırız” dedi.
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz’da yaptığı değerlendirmede Malatya’nın bir çok ürünüyle dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, "Malatya 2018 yılında 333 milyon 488 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, 2019 yılının dokuz aylık sürecinde ise 272 milyon 504 bin dolarlık ihracata imza atmıştır. Bu başarıya imza atan Malatyalı ihracatçılarımızı kutluyorum. Malatya’dan gerçekleştirilen 2018 yılı ihracatının yüzde 44,14 payla 147 milyon 193 bin dolarlık bölümü kuru meyve ihracatıyla gerçekleşmiştir. 2019 yılının dokaz aylık sürecinde ise Malatya’nın kaysı ihracatı 82 milyon 924 bin dolar olmuştur. Malatya dünyanın bir çok ülkesine ürünlerini başarıyla ihraç etmekte olup en fazla ihracatını Irak, İspanya, İtalya, ABD ve Almanya’ya yapmaktadır. Elbette bu ihracatın arttırılması ve Malatya’nın doğal ürünlerinin dünya sofralarında yerini alması için hep birlikte el ele vererek üzerimize düşenleri yapmaya devam ereceğiz. Malatya’nın ünlü kaysısı başta olmak üzere bütün ürünlerinin yüksek katma değerli ürünler haline getirilmesi ve markalaşmanın hızlanması için ihracatçılarımızla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. GAİB tarafından Malatya’da gerçekleştirilen istişare toplantısında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata SADIKOĞLU. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan ÖZCAN, Malatya İl Tarım Müdürü İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de birer konuşma yaparak Malatya’da üretim ve istihdamın arttırılması, ARGE ve inovasyonun geliştirilmesi, Dijital dönüşümle kent ihracatına katkı sağlanması gerektiği yönündeki görüşlerini açıkladılar. Toplantıda Malatyalı ihracatçılar da yaşadıkları sorunları ve bu sorunları dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

GAZİANTEP

17 Ekim 2019 Perşembe

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