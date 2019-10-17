Gastronomi kentinde minik aşçılar turşu kurmayı öğrendi

Gastronomi kenti Gaziantep’te 7’den 77’ye herkesin severek tükettiği turşu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinin de ilgi odağı oldu. Minik öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde evlerinden getirdikleri turşu malzemelerini kullanarak kış turşusu kurdu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri düzenlenen “Turşu Günü” etkinliğinde turşu kurmanın püf noktalarını eğlenerek öğrendiler. GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut bu tür faaliyetlerin çocuklar açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek “Her yıl öğrencilerimizle birlikte severek tükettiğimiz ve insan sağlığı için büyük yararları bulunan kış turşusu hazırlıyoruz. Bu yıl da etkinlikler kapsamında öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde Turşu Gününde evlerinden getirdikleri çeşitli turşu malzemelerini kullanarak ilk turşularını kurdu. Çocuklarda ölçü ve miktar gelişimi başta olmak üzere günlük yaşam becerileri, elgöz koordinasyonu, nedensonuç ilişkisi ve sabırlı olmak gibi pek çok konuda gelişimlerinin hedeflendiği etkinlikte öğrencilerimiz oldukça keyifli anlar yaşadı. Minik aşçılarımızı kutluyoruz” dedi.

GAZİANTEP 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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