GAÜN’de Öğrenci Toplulukları Tanıtım Şenliği

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine 11 bin dolayında öğrenci üye kaydı bekleniyor.

İki gün süren öğrenci toplulukları tanıtım günlerine katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Merkezi Yemekhane önünde açılan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Prof. Dr. Gür, öğrencilerimizin sadece eğitimöğretim amaçlı değil aynı zamanda sosyal duyarlılık projelerine de katılmalarını istediklerini söyledi. Prof. Dr. Gür, öğrencileri sadece bilimsel anlamda eğitmediğini aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri, girişimcilik ruhlarını ortaya koymaları anlamında bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gür, “Öğrencilerimiz kendi aralarında organize olsunlar. Birlikte üretsinler, tasarımlarını, fikirlerini ve en önemlisi de Türkiye’ye dair yapabilecekleri projelerini tartışsınlar istiyoruz. Bu yüzden de çok sayıda öğrenci kulübü kurulmasına izin verdik. Hâlihazırda 83 öğrenci kulübümüz var, bu kulüplerimizden 51 tanesi stant açtı, 11 bin dolayında öğrencimizin bu kulüplere üye olması bekleniyor. Duyarlı öğrencilerle, hareketli, düşünen tartışan ama kavgacı kültürden uzak, milletine bağlı, maneviyatını düşünen gençler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Tanıtım günleri kapsamında stantları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, geçtiğimiz günlerde GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu’nun (ORET) Atatürk Hava Limanında gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında Robotik Fetih 1453 kategorisinde 210 takım arasında Türkiye birinciliği ödülü ve TÜBİTAK’ın Kocaeli Körfez Yarış pistinde düzenlediği Altertatif Enerji Araçlar yarışmasında 80 aracın katıldığı yarışmada Ecotron4 isimli aracıyla Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülünü alan külüp üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.

GAZİANTEP 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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